"السديس" يقرّر إنشاء عدد من الوكالات برئاسة الحرمين

خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بالجودة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قراراً بإنشاء عددٍ من الوكالات والوكالات المساعدة، في إطار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.

وفيما يتعلق بالوكالات بالرئاسة، فقد تضمن القرار إنشاء "وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية، وكالة الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية، وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية، وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، وكالة الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية، ووكالة الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية، ووكالة الرئيس العام للشؤون النسائية".

وفيما يتعلق بوكالات المسجد النبوي، تقرّر إنشاء "وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وكالة مساعدة لشؤون المسجد النبوي، وكالة مساعدة للشؤون الإدارية والمالية، وكالة مساعدة للشؤون العلمية والفكرية، وكالة مساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وكالة مساعدة للتخطيط والشؤون التطويرية، وكالة مساعدة للشؤون الفنية والخدمية، وكالة مساعدة للمشاريع والدراسات الهندسية، وكالة مساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية، وكالة مساعدة للترجمة والشؤون التقنية، ووكالة مساعدة للشؤون النسائية"

وأكّد الرئيس العام أن هذه الوكالات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات ولاة الأمر مواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية (٢٠٣٠).