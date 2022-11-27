متحور "كورونا" الجديد يرفع أسهم شركات اللقاحات.. ويهبط بأسعار النفط

مؤشرات السوق الأميركية الرئيسة تتراجع.. وأصول الملاذ الآمن تستفيد من الركود

ارتفعت أسهم شركات تصنيع لقاحات كورونا فيما انخفضت أسعار النفط، والأسهم في أسوأ يوم لها هذا العام، وذلك وسط مخاوف من حدوث موجات من الصدمات في الأسواق العالمية ووضع قيود جديدة على السفر حول العالم مع تصاعد القلق من ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا.



وقد ارتفعت أسهم مصنعي لقاحات فيروس كورونا، أمس الجمعة، بنسبة 27.8% لشركة موديرنا، و21.9% لشركة بيونتك، و5.6% لشركة فايزر؛ وفقًا لما ذكرته فوربس.



وحققت شركات تصنيع اللقاحات التي لا تزال منتجاتها تخضع للتجارب أو المراجعة أداءً جيدًا؛ حيث ارتفعت أسهم نوفافاكس بنسبة 10.4%، وإينوفيو بنسبة 5.3%، وفاكسارت 4.1%.



ووفقًا لرويترز: تراجعت أسعار النفط أكثر من 10%، في أسوأ يوم لها لعام 2021، مسجلة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ ربيع 2020، مع تراجع خام برنت القياسي العالمي 11.5%، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13%.



وتراجعت مؤشرات السوق الأميركية الرئيسة بعد أنباء عن المتحور الجديد؛ حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ألف نقطة أو 2.8%، وهو أسوأ يوم له أيضًا خلال العام، كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.2%، وناسداك بنسبة 2%.



انخفضت المؤشرات العالمية؛ حيث تراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني ومؤشر HSI في هونغ كونغ بأكثر من 2.5%، وانخفضت مؤشرات FTSE100، وCAC40 الفرنسي، وDAX الألماني، بنسبة تتراوح بين 3.6% و 4.9%.



واستفادت أصول الملاذ الآمن من الركود؛ حيث ارتفع الذهب بنسبة 0.6% وعائدات سندات الخزانة الأميركية لمدة عشر سنوات، التي تتحرك باتجاه عكسي لأسعار السندات، انخفضت من 1.64% إلى 1.5% قبل عيد الشكر.