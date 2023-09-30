النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3%

الهيئة: أقل مما كان عليه في الربع الثاني 2020 بـ4.2 نقاط

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2021م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي.

وكشفت نتائج النشرة، استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة العربية السعودية، التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأظهرت النتائج بلوغ معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنةً بـ (9.0%) خلال الربع الثاني من عام 2020م، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

وكشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (11.3%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (11.7%) في الربع السابق.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (6.1%) مقارنةً بـ (7.2%) في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م (22.3%).

وأوضحت نتائج المسح أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (60.8%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ (61.1%) في الربع الأول من نفس العام.

ووفقًا لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2021 م، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) (79.2%)، وأشارت النتائج أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ بلغ (49.4%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

من جانب آخر، فقد بينت النشرة ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (32.4%) مقارنةً بـ (32.3%) في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (65.7%) مقارنةً بـ (66.2%) في الربع السابق.

وحول نشرة سوق العمل، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3%
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2021م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي.

وكشفت نتائج النشرة، استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة العربية السعودية، التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأظهرت النتائج بلوغ معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنةً بـ (9.0%) خلال الربع الثاني من عام 2020م، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

وكشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (11.3%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (11.7%) في الربع السابق.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (6.1%) مقارنةً بـ (7.2%) في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م (22.3%).

وأوضحت نتائج المسح أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (60.8%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ (61.1%) في الربع الأول من نفس العام.

ووفقًا لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2021 م، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) (79.2%)، وأشارت النتائج أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ بلغ (49.4%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

من جانب آخر، فقد بينت النشرة ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (32.4%) مقارنةً بـ (32.3%) في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (65.7%) مقارنةً بـ (66.2%) في الربع السابق.

وحول نشرة سوق العمل، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:55 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:05 PM

"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3%

الهيئة: أقل مما كان عليه في الربع الثاني 2020 بـ4.2 نقاط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
872

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2021م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي.

وكشفت نتائج النشرة، استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة العربية السعودية، التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأظهرت النتائج بلوغ معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنةً بـ (9.0%) خلال الربع الثاني من عام 2020م، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

وكشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (11.3%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (11.7%) في الربع السابق.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (6.1%) مقارنةً بـ (7.2%) في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م (22.3%).

وأوضحت نتائج المسح أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (60.8%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ (61.1%) في الربع الأول من نفس العام.

ووفقًا لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2021 م، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) (79.2%)، وأشارت النتائج أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ بلغ (49.4%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

من جانب آخر، فقد بينت النشرة ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (32.4%) مقارنةً بـ (32.3%) في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (65.7%) مقارنةً بـ (66.2%) في الربع السابق.

وحول نشرة سوق العمل، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة