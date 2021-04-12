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أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بالمنطقة

قال إن التقدم في المملكة في مجال التعليم عن بُعد إنجاز يشار إليه بالبنان

أكد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أن التقدم في المملكة في مجال التعليم عن بُعد، إنجاز يشار إليه بالبنان؛ بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل رجال ونساء وزارة التعليم، وعلى رأسهم وزير التعليم.

جاء ذلك خلال رعاية أمير منطقة تبوك اليوم الاثنين، بديوان الإمارة، لحفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة، والتي أطلقتها وزارة التعليم وهدفت إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة، وتعزز القيم والاتجاهات الإيجابية للتعليم الرقمي.

وأضاف أن وزارة التعليم أثبتت بأنها قادرة على مواجهة هذه الجائحة واستمرت بالتعليم عن بُعد وحققت نجاحًا كبيرًا، متمنياً أن تنتهي هذه الجائحة، وأن تعود الدراسة كما كانت، مشيداً بدور وزير التعليم الذي أخذ على عاتقه القيام بمثل هذه المبادرات الخيرة، والتي يفخر ويفاخر بها, متمنياً التوفيق لجميع الفائزين والفائزات بهذه المسابقة، مهنئاً الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة بُدئ بكلمة ألقاها المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العمري, أشار فيها إلى أن وزارة التعليم تعاملت مع متطلبات العمل عن بُعد من البداية بكل اقتدار, وكانت منصة مدرستي الخيار الأمثل وصولاً بها إلى مسابقة "مدرستي الرقمية" والتي شهدت تنافسًا إيجابيًا بين مناطق ومحافظات المملكة, مضيفاً أن المسابقة شاركت فيها مدارس ومكاتب وأقسام إدارة التعليم بالمنطقة, حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 71 ألف مشارك ومشاركة، منهم 5724 من أولياء الأمور, معرباً في ختام حديثه عن شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بالمسابقة ولرعايته حفل تكريم الفائزين والفائزات.

وسلم بعد ذلك أمير منطقة تبوك الجوائز للفائزين والفائزات بالمسابقة من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات وأولياء الأمور، والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي، ثم التقطت الصور التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بالمنطقة
سبق

أكد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أن التقدم في المملكة في مجال التعليم عن بُعد، إنجاز يشار إليه بالبنان؛ بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل رجال ونساء وزارة التعليم، وعلى رأسهم وزير التعليم.

جاء ذلك خلال رعاية أمير منطقة تبوك اليوم الاثنين، بديوان الإمارة، لحفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة، والتي أطلقتها وزارة التعليم وهدفت إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة، وتعزز القيم والاتجاهات الإيجابية للتعليم الرقمي.

وأضاف أن وزارة التعليم أثبتت بأنها قادرة على مواجهة هذه الجائحة واستمرت بالتعليم عن بُعد وحققت نجاحًا كبيرًا، متمنياً أن تنتهي هذه الجائحة، وأن تعود الدراسة كما كانت، مشيداً بدور وزير التعليم الذي أخذ على عاتقه القيام بمثل هذه المبادرات الخيرة، والتي يفخر ويفاخر بها, متمنياً التوفيق لجميع الفائزين والفائزات بهذه المسابقة، مهنئاً الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة بُدئ بكلمة ألقاها المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العمري, أشار فيها إلى أن وزارة التعليم تعاملت مع متطلبات العمل عن بُعد من البداية بكل اقتدار, وكانت منصة مدرستي الخيار الأمثل وصولاً بها إلى مسابقة "مدرستي الرقمية" والتي شهدت تنافسًا إيجابيًا بين مناطق ومحافظات المملكة, مضيفاً أن المسابقة شاركت فيها مدارس ومكاتب وأقسام إدارة التعليم بالمنطقة, حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 71 ألف مشارك ومشاركة، منهم 5724 من أولياء الأمور, معرباً في ختام حديثه عن شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بالمسابقة ولرعايته حفل تكريم الفائزين والفائزات.

وسلم بعد ذلك أمير منطقة تبوك الجوائز للفائزين والفائزات بالمسابقة من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات وأولياء الأمور، والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي، ثم التقطت الصور التذكارية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:11 PM

أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بالمنطقة

قال إن التقدم في المملكة في مجال التعليم عن بُعد إنجاز يشار إليه بالبنان

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نواف الغضوري - تبوك
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أكد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أن التقدم في المملكة في مجال التعليم عن بُعد، إنجاز يشار إليه بالبنان؛ بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل رجال ونساء وزارة التعليم، وعلى رأسهم وزير التعليم.

جاء ذلك خلال رعاية أمير منطقة تبوك اليوم الاثنين، بديوان الإمارة، لحفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية بتعليم المنطقة، والتي أطلقتها وزارة التعليم وهدفت إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة، وتعزز القيم والاتجاهات الإيجابية للتعليم الرقمي.

وأضاف أن وزارة التعليم أثبتت بأنها قادرة على مواجهة هذه الجائحة واستمرت بالتعليم عن بُعد وحققت نجاحًا كبيرًا، متمنياً أن تنتهي هذه الجائحة، وأن تعود الدراسة كما كانت، مشيداً بدور وزير التعليم الذي أخذ على عاتقه القيام بمثل هذه المبادرات الخيرة، والتي يفخر ويفاخر بها, متمنياً التوفيق لجميع الفائزين والفائزات بهذه المسابقة، مهنئاً الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة بُدئ بكلمة ألقاها المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العمري, أشار فيها إلى أن وزارة التعليم تعاملت مع متطلبات العمل عن بُعد من البداية بكل اقتدار, وكانت منصة مدرستي الخيار الأمثل وصولاً بها إلى مسابقة "مدرستي الرقمية" والتي شهدت تنافسًا إيجابيًا بين مناطق ومحافظات المملكة, مضيفاً أن المسابقة شاركت فيها مدارس ومكاتب وأقسام إدارة التعليم بالمنطقة, حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 71 ألف مشارك ومشاركة، منهم 5724 من أولياء الأمور, معرباً في ختام حديثه عن شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بالمسابقة ولرعايته حفل تكريم الفائزين والفائزات.

وسلم بعد ذلك أمير منطقة تبوك الجوائز للفائزين والفائزات بالمسابقة من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات وأولياء الأمور، والمهتمين بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي، ثم التقطت الصور التذكارية.

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