"المسابقات" تنقل مواجهة الشباب وضمك إلى ملعب الأمير خالد بن سلطان

بسبب الصيانة

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مواجهة الشباب وضمك ضمن الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقرراً لها أن تقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الـ 6:30 من مساء الخميس المقبل 20/2/2020م، لتقام في ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الـ 3:50 عصراً من اليوم نفسه.

وأوضحت اللجنة، أن نقل المواجهة جاء بناءً على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل المواجهة بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي.