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الرياض.. "بصمة خير" تختتم مبادرة "روح العطاء" للتبرع بالدم

دعمًا لبنك الدم بالتخصصي.. واستقطبت 65 متبرعًا خلال يومين

اختتمت بصمة خير ممثلة في فريقها قوة عطاء، بقيادة عبدالعزيز السميح، مبادرة التبرع بالدم "روح العطاء"، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى التخصصي بالرياض، التي نظمتها مؤخرًا ولمدة يومين بتاريخ 25 و - 26 من شهر شعبان لعام 1442هـ، وذلك في واجهة الرياض بالعاصمة الرياض.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة خير، المحامية فاطمة الزهراء، أن العمل التطوعي في المؤسسة هو نهجها ووجهتها الدائمة، خدمة للإنسانية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع.

وأوضح قائد الفريق عبد العزيز السميح أن المبادرة نجحت في استقطاب المتبرعين؛ حيث تم تبرع عدد 65 متبرعًا بالدم خلال يومين، شاكرًا لإدارة واجهة الرياض والكوادر الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي وأعضاء فريقه المميزين، جهودهم في هذه الحملة الإنسانية.

وذكر مستشار الفريق فهد الشهري، أن شركاء المبادرة كان لهم دور كبير في نجاحها، مثنيًا على الدور الإيجابي في تكاتف الشعب والمقيمين في هذا الوطن المعطاء بالتسابق للتبرع بالدم من خلال هذه الحملة.

وأشار نائب قوة عطاء سليمان العنزي، إلى أن مشاركة جمعية الإعاقة الحركية للكبار وفريق تغطيات المملكة وجمعية كيان للأيتام، ولجنة تراحم لرعاية السجناء، وجمعية جسر للعمل التطوعي والجهات الأخرى، يعتبر إضافة كبيرة لهذه الحملة وعاملًا رئيسيًّا في نجاحها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. "بصمة خير" تختتم مبادرة "روح العطاء" للتبرع بالدم
سبق

اختتمت بصمة خير ممثلة في فريقها قوة عطاء، بقيادة عبدالعزيز السميح، مبادرة التبرع بالدم "روح العطاء"، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى التخصصي بالرياض، التي نظمتها مؤخرًا ولمدة يومين بتاريخ 25 و - 26 من شهر شعبان لعام 1442هـ، وذلك في واجهة الرياض بالعاصمة الرياض.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة خير، المحامية فاطمة الزهراء، أن العمل التطوعي في المؤسسة هو نهجها ووجهتها الدائمة، خدمة للإنسانية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع.

وأوضح قائد الفريق عبد العزيز السميح أن المبادرة نجحت في استقطاب المتبرعين؛ حيث تم تبرع عدد 65 متبرعًا بالدم خلال يومين، شاكرًا لإدارة واجهة الرياض والكوادر الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي وأعضاء فريقه المميزين، جهودهم في هذه الحملة الإنسانية.

وذكر مستشار الفريق فهد الشهري، أن شركاء المبادرة كان لهم دور كبير في نجاحها، مثنيًا على الدور الإيجابي في تكاتف الشعب والمقيمين في هذا الوطن المعطاء بالتسابق للتبرع بالدم من خلال هذه الحملة.

وأشار نائب قوة عطاء سليمان العنزي، إلى أن مشاركة جمعية الإعاقة الحركية للكبار وفريق تغطيات المملكة وجمعية كيان للأيتام، ولجنة تراحم لرعاية السجناء، وجمعية جسر للعمل التطوعي والجهات الأخرى، يعتبر إضافة كبيرة لهذه الحملة وعاملًا رئيسيًّا في نجاحها.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
02:25 PM

الرياض.. "بصمة خير" تختتم مبادرة "روح العطاء" للتبرع بالدم

دعمًا لبنك الدم بالتخصصي.. واستقطبت 65 متبرعًا خلال يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت بصمة خير ممثلة في فريقها قوة عطاء، بقيادة عبدالعزيز السميح، مبادرة التبرع بالدم "روح العطاء"، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى التخصصي بالرياض، التي نظمتها مؤخرًا ولمدة يومين بتاريخ 25 و - 26 من شهر شعبان لعام 1442هـ، وذلك في واجهة الرياض بالعاصمة الرياض.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة خير، المحامية فاطمة الزهراء، أن العمل التطوعي في المؤسسة هو نهجها ووجهتها الدائمة، خدمة للإنسانية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع.

وأوضح قائد الفريق عبد العزيز السميح أن المبادرة نجحت في استقطاب المتبرعين؛ حيث تم تبرع عدد 65 متبرعًا بالدم خلال يومين، شاكرًا لإدارة واجهة الرياض والكوادر الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي وأعضاء فريقه المميزين، جهودهم في هذه الحملة الإنسانية.

وذكر مستشار الفريق فهد الشهري، أن شركاء المبادرة كان لهم دور كبير في نجاحها، مثنيًا على الدور الإيجابي في تكاتف الشعب والمقيمين في هذا الوطن المعطاء بالتسابق للتبرع بالدم من خلال هذه الحملة.

وأشار نائب قوة عطاء سليمان العنزي، إلى أن مشاركة جمعية الإعاقة الحركية للكبار وفريق تغطيات المملكة وجمعية كيان للأيتام، ولجنة تراحم لرعاية السجناء، وجمعية جسر للعمل التطوعي والجهات الأخرى، يعتبر إضافة كبيرة لهذه الحملة وعاملًا رئيسيًّا في نجاحها.

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