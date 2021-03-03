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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.. ويطالب بتطوير "الأخضر"

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر.

وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، "النمر" بمناسبة رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، مؤكداً أهمية تطوير المنتخب السعودي لكرة اليد وانتشار اللعبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.. ويطالب بتطوير "الأخضر"
سبق

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر.

وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، "النمر" بمناسبة رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، مؤكداً أهمية تطوير المنتخب السعودي لكرة اليد وانتشار اللعبة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:52 PM

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.. ويطالب بتطوير "الأخضر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر.

وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية، "النمر" بمناسبة رئاسة الاتحاد السعودي لكرة اليد، مؤكداً أهمية تطوير المنتخب السعودي لكرة اليد وانتشار اللعبة.

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