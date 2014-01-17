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"الأرصاد" ينبِّه 10 مناطق: أمطار وضباب وتساقط للثلوج مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير والمدينة المنورة والجوف والشمالية وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وحالة عمار وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، وتشهد علقان وجبل اللوز تساقطًا للثلوج وتكوُّنًا للصقيع حتى الساعة الـ 12 من ظهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والفريش والمسيجيد واليتمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الجوف أمطارًا وضبابًا مع تساقط الثلوج، وتكوُّن الصقيع، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأمطار وضباب، مع تساقُط الثلوج، وتكوُّن الصقيع، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والخبراء والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

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"الأرصاد" ينبِّه 10 مناطق: أمطار وضباب وتساقط للثلوج مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير والمدينة المنورة والجوف والشمالية وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وحالة عمار وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، وتشهد علقان وجبل اللوز تساقطًا للثلوج وتكوُّنًا للصقيع حتى الساعة الـ 12 من ظهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والفريش والمسيجيد واليتمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الجوف أمطارًا وضبابًا مع تساقط الثلوج، وتكوُّن الصقيع، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأمطار وضباب، مع تساقُط الثلوج، وتكوُّن الصقيع، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والخبراء والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
02:02 AM

"الأرصاد" ينبِّه 10 مناطق: أمطار وضباب وتساقط للثلوج مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير والمدينة المنورة والجوف والشمالية وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وحالة عمار وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، وتشهد علقان وجبل اللوز تساقطًا للثلوج وتكوُّنًا للصقيع حتى الساعة الـ 12 من ظهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والفريش والمسيجيد واليتمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد الجوف أمطارًا وضبابًا مع تساقط الثلوج، وتكوُّن الصقيع، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأمطار وضباب، مع تساقُط الثلوج، وتكوُّن الصقيع، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والخبراء والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

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