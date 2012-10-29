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"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 346482 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333005 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5363 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8114 والحالات الحرجة 776 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 346482 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333005 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5363 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8114 والحالات الحرجة 776 حالة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
4,668

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 346482 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333005 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5363 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8114 والحالات الحرجة 776 حالة.

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