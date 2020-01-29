الرئيس الصيني: منع انتشار "كورونا" مهمة معقّدة

السلطات أعلنت ارتفاع حالات الوفاة إلى 132

كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن عملية احتواء ومنع انتشار فيروس "كورونا" لا تزال مهمة معقدة، معترفاً بذلك بعدم نجاح بلاده في السيطرة على الوباء.

وطالب "بينغ" السلطات على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأعلنت الحكومة الصينية، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة 5974 حالة.