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لجنة الحج في "الشورى" تجتمع مع نائب وزير الحج والعمرة

تناولت أبرز ما ورد في تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات "إحدى اللجان المتخصصة" في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442/1441هـ، حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، وما احتواه من معلومات وبيانات.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور التي تركزت على الأهداف الاستراتيجية والإجرائية للوزارة في ظل مواجهة جائحة كورونا، ومدى نجاح استخدامات الوزارة للتقنية والتطبيقات الذكية، إضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في أدائها لمهامها.

وقدّم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطة الاستراتيجية للوزارة، والمبادرات التي قامت بها، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال عام التقرير، فيما أجاب المسؤولون في الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات تمهيدًا بأن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن توصياتها لرفعها للمجلس لمناقشتها في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الحج في "الشورى" تجتمع مع نائب وزير الحج والعمرة
سبق

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات "إحدى اللجان المتخصصة" في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442/1441هـ، حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، وما احتواه من معلومات وبيانات.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور التي تركزت على الأهداف الاستراتيجية والإجرائية للوزارة في ظل مواجهة جائحة كورونا، ومدى نجاح استخدامات الوزارة للتقنية والتطبيقات الذكية، إضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في أدائها لمهامها.

وقدّم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطة الاستراتيجية للوزارة، والمبادرات التي قامت بها، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال عام التقرير، فيما أجاب المسؤولون في الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات تمهيدًا بأن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن توصياتها لرفعها للمجلس لمناقشتها في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
02:55 PM

لجنة الحج في "الشورى" تجتمع مع نائب وزير الحج والعمرة

تناولت أبرز ما ورد في تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات "إحدى اللجان المتخصصة" في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442/1441هـ، حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، وما احتواه من معلومات وبيانات.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور التي تركزت على الأهداف الاستراتيجية والإجرائية للوزارة في ظل مواجهة جائحة كورونا، ومدى نجاح استخدامات الوزارة للتقنية والتطبيقات الذكية، إضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في أدائها لمهامها.

وقدّم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الخطة الاستراتيجية للوزارة، والمبادرات التي قامت بها، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال عام التقرير، فيما أجاب المسؤولون في الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات تمهيدًا بأن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن توصياتها لرفعها للمجلس لمناقشتها في الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.

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