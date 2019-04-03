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"استراتيجيات خطاب العنف والتطرف في شبكات التواصل الاجتماعي" في رسالة دكتوراه بالرياض

للباحث "علي الشثري".. بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام

حصل الزميل الإعلامي علي بن عبدالعزيز الشثري بقسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالته بعنوان "استراتيجيات خطاب العنف والتطرف في شبكات التواصل الإجتماعي والتعرض له"، وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة.

لجنة المناقشة تكونت من الدكتور محمد بن عبدالله الرفاعي "مشرفاً"، والدكتور محمد بن إبراهيم الميمن "مشرفاً ثانياً"، وناقشه كل من: الدكتور علي الجحني، والدكتور علي بن شويل القرني، والدكتور محمود حمدي عبدالقوي.

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"استراتيجيات خطاب العنف والتطرف في شبكات التواصل الاجتماعي" في رسالة دكتوراه بالرياض
سبق

حصل الزميل الإعلامي علي بن عبدالعزيز الشثري بقسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالته بعنوان "استراتيجيات خطاب العنف والتطرف في شبكات التواصل الإجتماعي والتعرض له"، وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة.

لجنة المناقشة تكونت من الدكتور محمد بن عبدالله الرفاعي "مشرفاً"، والدكتور محمد بن إبراهيم الميمن "مشرفاً ثانياً"، وناقشه كل من: الدكتور علي الجحني، والدكتور علي بن شويل القرني، والدكتور محمود حمدي عبدالقوي.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
05:51 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:33 PM

"استراتيجيات خطاب العنف والتطرف في شبكات التواصل الاجتماعي" في رسالة دكتوراه بالرياض

للباحث "علي الشثري".. بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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836

حصل الزميل الإعلامي علي بن عبدالعزيز الشثري بقسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالته بعنوان "استراتيجيات خطاب العنف والتطرف في شبكات التواصل الإجتماعي والتعرض له"، وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة.

لجنة المناقشة تكونت من الدكتور محمد بن عبدالله الرفاعي "مشرفاً"، والدكتور محمد بن إبراهيم الميمن "مشرفاً ثانياً"، وناقشه كل من: الدكتور علي الجحني، والدكتور علي بن شويل القرني، والدكتور محمود حمدي عبدالقوي.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,116
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