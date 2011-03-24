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روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء النزاع في اليمن

دعت كل الأطراف لدراستها بدقة

أعربت روسيا اليوم (الثلاثاء) عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة، التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقله "روسيا اليوم": "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. وننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

ودعت كل أطراف النزاع إلى دراسة مقترحات المبادرة السعودية بشكل دقيق وكامل.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين غريفيث، لإحلال السلام في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء النزاع في اليمن
سبق

أعربت روسيا اليوم (الثلاثاء) عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة، التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقله "روسيا اليوم": "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. وننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

ودعت كل أطراف النزاع إلى دراسة مقترحات المبادرة السعودية بشكل دقيق وكامل.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين غريفيث، لإحلال السلام في اليمن.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:16 PM

روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء النزاع في اليمن

دعت كل الأطراف لدراستها بدقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت روسيا اليوم (الثلاثاء) عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة، التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقله "روسيا اليوم": "كنا ولا نزال ندعو إلى إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة في اليمن بأسرع وقت ممكن مع ضمان الاستقرار المستدام والتوافق الوطني في هذا البلد. وننطلق من أن تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا النزاع ممكن بناء على أخذ مصالح كل القوى السياسية البارزة في اليمن بعين الاعتبار بطريقة مناسبة".

ودعت كل أطراف النزاع إلى دراسة مقترحات المبادرة السعودية بشكل دقيق وكامل.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة دعم الجهود المناسبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، مارتين غريفيث، لإحلال السلام في اليمن.

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