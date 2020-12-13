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"التجارة" تستدعي 43 مركبة كيا ستينجر لاحتمالية حدوث تماسّ يسبب حريقاً

حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية.. ودعت للتواصل مع الوكيل والفحص مجاناً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 43 مركبة كيا ستينجر "Stinger" 2019 لاحتمالية حدوث تماسّ كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU).

ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر إلى أن هذا التماسّ قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة المسؤولة للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

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"التجارة" تستدعي 43 مركبة كيا ستينجر لاحتمالية حدوث تماسّ يسبب حريقاً
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 43 مركبة كيا ستينجر "Stinger" 2019 لاحتمالية حدوث تماسّ كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU).

ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر إلى أن هذا التماسّ قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة المسؤولة للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
02:11 PM

"التجارة" تستدعي 43 مركبة كيا ستينجر لاحتمالية حدوث تماسّ يسبب حريقاً

حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية.. ودعت للتواصل مع الوكيل والفحص مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 43 مركبة كيا ستينجر "Stinger" 2019 لاحتمالية حدوث تماسّ كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU).

ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر إلى أن هذا التماسّ قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة المسؤولة للفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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