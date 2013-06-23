‫ السفير "قباني" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء السفير الفريق/ علي بن ماجد قباني؛ وستكون الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والدفن في البقيع.
ونظرًا لظروف فيروس كورونا سوف يكون مجلس العزاء إلكترونيًّا.
انتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء السفير الفريق/ علي بن ماجد قباني؛ وستكون الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والدفن في البقيع.
ونظرًا لظروف فيروس كورونا سوف يكون مجلس العزاء إلكترونيًّا.
انتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء السفير الفريق/ علي بن ماجد قباني؛ وستكون الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والدفن في البقيع.
ونظرًا لظروف فيروس كورونا سوف يكون مجلس العزاء إلكترونيًّا.
انتقل إلى رحمة الله أمس الثلاثاء السفير الفريق/ علي بن ماجد قباني؛ وستكون الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والدفن في البقيع.
ونظرًا لظروف فيروس كورونا سوف يكون مجلس العزاء إلكترونيًّا.