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"ترامب": إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا

اتهمها بالضلوع في الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيُحَمّلها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ترامب في صفحته على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، صورًا لثلاثة صواريخ، وقال: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشلت ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟ والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف، بحسب "روسيا اليوم": "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمّل إيران المسؤولية، فكروا مليًّا".

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا
سبق

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيُحَمّلها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ترامب في صفحته على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، صورًا لثلاثة صواريخ، وقال: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشلت ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟ والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف، بحسب "روسيا اليوم": "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمّل إيران المسؤولية، فكروا مليًّا".

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:17 AM

"ترامب": إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا

اتهمها بالضلوع في الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيُحَمّلها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ترامب في صفحته على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، صورًا لثلاثة صواريخ، وقال: "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشلت ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟ والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف، بحسب "روسيا اليوم": "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمّل إيران المسؤولية، فكروا مليًّا".

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