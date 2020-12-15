الإسباني كارولس يتصدر "باها حائل 2" في خامس جولات كأس العالم للراليات الصحراوية

تجاوز القطري ناصر العطية في ثلث مسافة المرحلة.. وجاء الفرنسي بيترهانسيل ثالثاً

تصدر الإسباني كارلوس ساينز الأب المركز الأول خلال المرحلة الأولى من "باها حائل 2"، في جولته الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باخا"، التي انطلقت اليوم الثلاثاء, وذلك بعد تجاوز السائق القطري ناصر العطية بعد اجتياز ثُلث مسافة المرحلة، التي بلغَت مسافتها 311.57 كيلومتراً بفارق 2:20 دقيقتين عن منافسه القطري الذي حل ثانياً.

وفي التفاصيل، حقق السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسِل ثالث المراكز بعد تجاوز السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي الذي جاء رابعاً، فيما حقق الروسي فلاديمير فاسيلييف خامس الترتيب، والبولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي سادساً، فيما اكتفى الهولندي تين برينكي بالمركز السابع.

وفي فئة "تي 4" الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع، أنهى السائق الهولندي كيز كوولِن المرحلة ثانياً، مُقلِّصاً الفارق بينه وبين البولندي آرون دومزالا إلى نُقطَتَيْن فقط، في حين حقق الفوز في هذه الفئة السائق القطري خليفة العطية، فيما أنهى دومزالا المرحلةَ رابعاً، خلفَ البُرتُغالي لورينسو روسا، بفارق 25 دقيقة عن مُنافسه على لقب هذه الفئة.

وفي فئة الدرّاجات النارية، شاركت في هذه المرحلة 15 درّاجة نارية و12 أخرى رُباعية العجلات "كوادز"، فاز خلالها المتسابق الفرنسي فان بيفرِن بمرحلة اليوم، بفارق 35:14 دقيقة عن أقرب مُنافسيه، حيث أنهى الدرَّاجُ السعودي أنس الرحياني المرحلة ثانياً، وأمام مُواطنه مشعل الغُنيم الذي حل ثالثاً، فيما جاء البولندي دابروفسكي رابعاً.

وعادت المُنافسة للاشتعال في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز" بين الدرّاجين السعوديين رياضة بن سعود الشمَّري وعبد المجيد الخليفي، حيث أنهى الشمَّري مرحلة اليوم أولاً بفارق 2:01 دقيقتَيْن عن منافسه الخليفي الذي جاء ثانياً، فيما أنهى السعودي فيصل الشمَّري المرحلة ثالثاً.

وفي فئة الرالي الوطني سجَّلَ السائق السعودي صالح العبد العالي أسرع الأوقات في مرحلة اليوم مع الوُصول إلى نُقطة المُراقبة الأولى، فيما أنهى المشنا المشري المرحلة ثانياً، ومُنيف الشمّري في ثالث المراكز.

ومن جانب آخر، يخوض المُشاركون غداً المرحلة الأخيرة من "باها حائل 2"، في جولته الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باخا" بمسافة 180.29 كيلومتراً، حيث ستنطلق السيارات في تمام الساعة 10:00 صباحاً من قرية دليهان، غرب حائل، ويمتد مسار المرحلة الخاصة عبر الصحراء وينتهي على بُعد 58.63 كيلومتراً من مدينة حائل.