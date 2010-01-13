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"الخريف": الرخص التعدينية التي أُصدرت خلال عام تُعادل الموجودة منذ بدء التعدين في المملكة

وزير الصناعة: الإقبال كبير منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد.. الثروات في القطاع كبيرة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن النمو والإقبال كبير على الاستثمار في قطاع التعدين منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد، مضيفًا: "حجم الرخص التي أصدرناها خلال سنة يساوي حجم الرخص الموجودة منذ بدء التعدين في المملكة".

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية" على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض تحت عنوان "مستقبل المعادن"، أن الثروات في قطاع التعدين كبيرة.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية "خالد المديفر"، على هامش المؤتمر أيضًا: إن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية.

وخلال مؤتمر "مستقبل المعادن" صرّح وزير الاستثمار "خالد الفالح"، بأن المملكة أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير 2021.

يُذكر أن قيمة الثروات المعدنية بالمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وتخطط المملكة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف": الرخص التعدينية التي أُصدرت خلال عام تُعادل الموجودة منذ بدء التعدين في المملكة
سبق

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن النمو والإقبال كبير على الاستثمار في قطاع التعدين منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد، مضيفًا: "حجم الرخص التي أصدرناها خلال سنة يساوي حجم الرخص الموجودة منذ بدء التعدين في المملكة".

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية" على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض تحت عنوان "مستقبل المعادن"، أن الثروات في قطاع التعدين كبيرة.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية "خالد المديفر"، على هامش المؤتمر أيضًا: إن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية.

وخلال مؤتمر "مستقبل المعادن" صرّح وزير الاستثمار "خالد الفالح"، بأن المملكة أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير 2021.

يُذكر أن قيمة الثروات المعدنية بالمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وتخطط المملكة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:19 AM

"الخريف": الرخص التعدينية التي أُصدرت خلال عام تُعادل الموجودة منذ بدء التعدين في المملكة

وزير الصناعة: الإقبال كبير منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد.. الثروات في القطاع كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن النمو والإقبال كبير على الاستثمار في قطاع التعدين منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد، مضيفًا: "حجم الرخص التي أصدرناها خلال سنة يساوي حجم الرخص الموجودة منذ بدء التعدين في المملكة".

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية" على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض تحت عنوان "مستقبل المعادن"، أن الثروات في قطاع التعدين كبيرة.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية "خالد المديفر"، على هامش المؤتمر أيضًا: إن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية.

وخلال مؤتمر "مستقبل المعادن" صرّح وزير الاستثمار "خالد الفالح"، بأن المملكة أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير 2021.

يُذكر أن قيمة الثروات المعدنية بالمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وتخطط المملكة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.

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