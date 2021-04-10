يشارك في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال.. الوحدات الأردني يصل الرياض

في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.



ويحل الوحدات في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من: النصر السعودي، والسد القطري، وفولاذ خوزستان الإيراني.



وكان في استقبال الفريق الأردني، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في اتحاد القدم السعودي، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.