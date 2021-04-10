في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.
ويحل الوحدات في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من: النصر السعودي، والسد القطري، وفولاذ خوزستان الإيراني.
وكان في استقبال الفريق الأردني، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في اتحاد القدم السعودي، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.
يشارك في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال.. الوحدات الأردني يصل الرياض
في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.
ويحل الوحدات في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من: النصر السعودي، والسد القطري، وفولاذ خوزستان الإيراني.
وكان في استقبال الفريق الأردني، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في اتحاد القدم السعودي، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.
في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.
يشارك في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال.. الوحدات الأردني يصل الرياض
في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.
ويحل الوحدات في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من: النصر السعودي، والسد القطري، وفولاذ خوزستان الإيراني.
وكان في استقبال الفريق الأردني، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في اتحاد القدم السعودي، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.