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يشارك في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال.. الوحدات الأردني يصل الرياض

في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ويحل الوحدات في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من: النصر السعودي، والسد القطري، وفولاذ خوزستان الإيراني.

وكان في استقبال الفريق الأردني، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في اتحاد القدم السعودي، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.

دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يشارك في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال.. الوحدات الأردني يصل الرياض
سبق

في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ويحل الوحدات في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من: النصر السعودي، والسد القطري، وفولاذ خوزستان الإيراني.

وكان في استقبال الفريق الأردني، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في اتحاد القدم السعودي، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
11:10 PM

يشارك في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال.. الوحدات الأردني يصل الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في وقت مبكر من مساء اليوم السبت، وصلت بعثة فريق الوحدات الأردني ، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تأهبًا للمشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ويحل الوحدات في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من: النصر السعودي، والسد القطري، وفولاذ خوزستان الإيراني.

وكان في استقبال الفريق الأردني، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية في اتحاد القدم السعودي، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.

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