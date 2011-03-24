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داعية: قراءة الفنجان من ادعاء علم الغيب وهي كفر بالله

دعا للحذر منها

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، أن ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان وأمثاله كفر بالله؛ لأن علم الغيب خاص بالله، مستشهداً بقول الله تعالى: {قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله}.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" حذر من ادعاء علم الغيب عن طريق الفنجان، التي تنتشر في المجالس وعبر القنوات الفضائية، قائلاً: "فاحذر أن يخدعوك به بالقول المزخرف فلا خسارة أعظم من ذهاب الدين".

الجدير بالذكر أن قراءة الفنجان هي عادة شعبية شائعة في كل أنحاء العالم، وهي رائجة جداً في محيطنا الشرقي والعربي، ولها جذور تاريخية قديمة.

وكثيرون يعتقدون أن هذه الظاهرة هي مجرد وسيلة للتسلية وقضاء الوقت، وأن لا فائدة تجنى منها، أو أنه ليس فيها أي ذرة من الحقيقة، فضلاً عن مخالفتها للشريعة الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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داعية: قراءة الفنجان من ادعاء علم الغيب وهي كفر بالله
سبق

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، أن ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان وأمثاله كفر بالله؛ لأن علم الغيب خاص بالله، مستشهداً بقول الله تعالى: {قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله}.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" حذر من ادعاء علم الغيب عن طريق الفنجان، التي تنتشر في المجالس وعبر القنوات الفضائية، قائلاً: "فاحذر أن يخدعوك به بالقول المزخرف فلا خسارة أعظم من ذهاب الدين".

الجدير بالذكر أن قراءة الفنجان هي عادة شعبية شائعة في كل أنحاء العالم، وهي رائجة جداً في محيطنا الشرقي والعربي، ولها جذور تاريخية قديمة.

وكثيرون يعتقدون أن هذه الظاهرة هي مجرد وسيلة للتسلية وقضاء الوقت، وأن لا فائدة تجنى منها، أو أنه ليس فيها أي ذرة من الحقيقة، فضلاً عن مخالفتها للشريعة الإسلامية.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
04:48 PM

داعية: قراءة الفنجان من ادعاء علم الغيب وهي كفر بالله

دعا للحذر منها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
7
3,667

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، أن ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان وأمثاله كفر بالله؛ لأن علم الغيب خاص بالله، مستشهداً بقول الله تعالى: {قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله}.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" حذر من ادعاء علم الغيب عن طريق الفنجان، التي تنتشر في المجالس وعبر القنوات الفضائية، قائلاً: "فاحذر أن يخدعوك به بالقول المزخرف فلا خسارة أعظم من ذهاب الدين".

الجدير بالذكر أن قراءة الفنجان هي عادة شعبية شائعة في كل أنحاء العالم، وهي رائجة جداً في محيطنا الشرقي والعربي، ولها جذور تاريخية قديمة.

وكثيرون يعتقدون أن هذه الظاهرة هي مجرد وسيلة للتسلية وقضاء الوقت، وأن لا فائدة تجنى منها، أو أنه ليس فيها أي ذرة من الحقيقة، فضلاً عن مخالفتها للشريعة الإسلامية.

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