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"البر بيلملم" تُجدِّد دعوتها للمحسنين والراغبين في الخير للمساهمة في مشروع سقيا الماء بمكة

بدعمكم نروي ظمأ العطشان في أقدس المكان في بلد الله الحرام

جدَّدت جمعية البر الخيرية بيلملم دعوتها للمحسنين والراغبين في الخير إلى المساهمة في مشروع سقيا الماء في البلد الحرام لتحقيق هدف المشروع "مليون ريال" خلال الأيام القادمة.

وفي تصريح إلى "سبق" قال يحيى علي الفهمي، مدير الجمعية، إن باب التبرع لا يزال مفتوحًا، وإن المساهمات وصلت إلى أكثر من 200 ألف ريال منذ انطلاق المشروع في موسم حج 1442هـ، وإن الجمعية -بفضل الله- وزَّعت أكثر من 220 ألف عبوة ماء منذ ذلك الوقت.

وأشار "الفهمي" إلى أن الجمعية خصصت جزءًا من مساهمات المتبرعين لتزويد المساجد بالبرادات لتكون وقفًا دائمًا لهم، ويدوم الأجر بإذن الله تعالى.

وحثَّ "الفهمي" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين على المساهمة بسهم الفرد (100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (300)، والأسرة (500 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ؛ بما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأضاف بأن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيّع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

وللتبرع عبر مصرف الراجحي:
228608010200224

البنك الأهلي السعودي:
00300000979608

بنك البلاد:
999121746870047

#جمعية_البر_الأهلية_بيلملم:
للتواصل والاستفسارات على رقم (0555155101)
https://iwtsp.com/966555155101

يُذكر أن جمعية البر الأهلية بيلملم جمعية مرخصة ومسجلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 379. (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البر بيلملم" تُجدِّد دعوتها للمحسنين والراغبين في الخير للمساهمة في مشروع سقيا الماء بمكة
سبق

جدَّدت جمعية البر الخيرية بيلملم دعوتها للمحسنين والراغبين في الخير إلى المساهمة في مشروع سقيا الماء في البلد الحرام لتحقيق هدف المشروع "مليون ريال" خلال الأيام القادمة.

وفي تصريح إلى "سبق" قال يحيى علي الفهمي، مدير الجمعية، إن باب التبرع لا يزال مفتوحًا، وإن المساهمات وصلت إلى أكثر من 200 ألف ريال منذ انطلاق المشروع في موسم حج 1442هـ، وإن الجمعية -بفضل الله- وزَّعت أكثر من 220 ألف عبوة ماء منذ ذلك الوقت.

وأشار "الفهمي" إلى أن الجمعية خصصت جزءًا من مساهمات المتبرعين لتزويد المساجد بالبرادات لتكون وقفًا دائمًا لهم، ويدوم الأجر بإذن الله تعالى.

وحثَّ "الفهمي" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين على المساهمة بسهم الفرد (100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (300)، والأسرة (500 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ؛ بما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأضاف بأن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيّع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

وللتبرع عبر مصرف الراجحي:
228608010200224

البنك الأهلي السعودي:
00300000979608

بنك البلاد:
999121746870047

#جمعية_البر_الأهلية_بيلملم:
للتواصل والاستفسارات على رقم (0555155101)
https://iwtsp.com/966555155101

يُذكر أن جمعية البر الأهلية بيلملم جمعية مرخصة ومسجلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 379. (فيديو)

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
01:53 AM

"البر بيلملم" تُجدِّد دعوتها للمحسنين والراغبين في الخير للمساهمة في مشروع سقيا الماء بمكة

بدعمكم نروي ظمأ العطشان في أقدس المكان في بلد الله الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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جدَّدت جمعية البر الخيرية بيلملم دعوتها للمحسنين والراغبين في الخير إلى المساهمة في مشروع سقيا الماء في البلد الحرام لتحقيق هدف المشروع "مليون ريال" خلال الأيام القادمة.

وفي تصريح إلى "سبق" قال يحيى علي الفهمي، مدير الجمعية، إن باب التبرع لا يزال مفتوحًا، وإن المساهمات وصلت إلى أكثر من 200 ألف ريال منذ انطلاق المشروع في موسم حج 1442هـ، وإن الجمعية -بفضل الله- وزَّعت أكثر من 220 ألف عبوة ماء منذ ذلك الوقت.

وأشار "الفهمي" إلى أن الجمعية خصصت جزءًا من مساهمات المتبرعين لتزويد المساجد بالبرادات لتكون وقفًا دائمًا لهم، ويدوم الأجر بإذن الله تعالى.

وحثَّ "الفهمي" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين على المساهمة بسهم الفرد (100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (300)، والأسرة (500 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ؛ بما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأضاف بأن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيّع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

وللتبرع عبر مصرف الراجحي:
228608010200224

البنك الأهلي السعودي:
00300000979608

بنك البلاد:
999121746870047

#جمعية_البر_الأهلية_بيلملم:
للتواصل والاستفسارات على رقم (0555155101)
https://iwtsp.com/966555155101

يُذكر أن جمعية البر الأهلية بيلملم جمعية مرخصة ومسجلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 379. (فيديو)

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