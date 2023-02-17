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المساحة الجيولوجية عن هزة المدينة: ضعيفة جدًّا ولله الحمد

أبا الخيل: نتابع الهزات في جميع المناطق على مدار الساعة

قال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"سبق": إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة على مقياس ريختر، بلغت قوتها ١٨.٢، وعمق ٤.٥، في تمام الساعة ٣٥:١١.

وأضاف أن هذه الهزه تعتبر ضعيفة جدًّا وليس منها خطورة، ولله الحمد، والمركز يتابع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي.

________

الجهات المعنية تلقت بلاغات عدة من المواطنين

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان غرب المدينة

شعر سكان بأحياء غرب المدينة المنوّرة، صباح اليوم، بهزة أرضية، كانت خفيفة جداً، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قِبل المواطنين.

المدينة المنورة هزة أرضية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المساحة الجيولوجية عن هزة المدينة: ضعيفة جدًّا ولله الحمد
سبق

قال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"سبق": إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة على مقياس ريختر، بلغت قوتها ١٨.٢، وعمق ٤.٥، في تمام الساعة ٣٥:١١.

وأضاف أن هذه الهزه تعتبر ضعيفة جدًّا وليس منها خطورة، ولله الحمد، والمركز يتابع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي.

________

الجهات المعنية تلقت بلاغات عدة من المواطنين

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان غرب المدينة

شعر سكان بأحياء غرب المدينة المنوّرة، صباح اليوم، بهزة أرضية، كانت خفيفة جداً، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قِبل المواطنين.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
12:55 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
02:42 PM

المساحة الجيولوجية عن هزة المدينة: ضعيفة جدًّا ولله الحمد

أبا الخيل: نتابع الهزات في جميع المناطق على مدار الساعة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
7
18,669

قال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"سبق": إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة على مقياس ريختر، بلغت قوتها ١٨.٢، وعمق ٤.٥، في تمام الساعة ٣٥:١١.

وأضاف أن هذه الهزه تعتبر ضعيفة جدًّا وليس منها خطورة، ولله الحمد، والمركز يتابع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي.

________

الجهات المعنية تلقت بلاغات عدة من المواطنين

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان غرب المدينة

شعر سكان بأحياء غرب المدينة المنوّرة، صباح اليوم، بهزة أرضية، كانت خفيفة جداً، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قِبل المواطنين.

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