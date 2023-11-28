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"إعمار اليمن" يرفع كفاءة الطاقة الكهربائية في مطار عدن الدولي

تزويده بمولدين كهربائيين بقدرة 636 كيلو فولت أمبير لكل مولد

رفع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كفاءة الطاقة الكهربائية في مطار عدن الدولي، عبر تزويد المطار بمولدين كهربائيين بقدرة 636 كيلو فولت أمبير لكل مولد، بإجمالي 1272 كيلو، تحسينًا للخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

ويسهم الدعم الجديد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الارتقاء بمستوى الخدمات في مطار عدن الدولي على الأصعدة كافة، ويقدم حلاً نوعياً في دعم البنية التحتية للمطار، ضمن مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

يشار إلى أن البرنامج عمل على إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة.

ويأتي المشروع ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 204 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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"إعمار اليمن" يرفع كفاءة الطاقة الكهربائية في مطار عدن الدولي
سبق

رفع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كفاءة الطاقة الكهربائية في مطار عدن الدولي، عبر تزويد المطار بمولدين كهربائيين بقدرة 636 كيلو فولت أمبير لكل مولد، بإجمالي 1272 كيلو، تحسينًا للخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

ويسهم الدعم الجديد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الارتقاء بمستوى الخدمات في مطار عدن الدولي على الأصعدة كافة، ويقدم حلاً نوعياً في دعم البنية التحتية للمطار، ضمن مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

يشار إلى أن البرنامج عمل على إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة.

ويأتي المشروع ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 204 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
05:32 PM

"إعمار اليمن" يرفع كفاءة الطاقة الكهربائية في مطار عدن الدولي

تزويده بمولدين كهربائيين بقدرة 636 كيلو فولت أمبير لكل مولد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كفاءة الطاقة الكهربائية في مطار عدن الدولي، عبر تزويد المطار بمولدين كهربائيين بقدرة 636 كيلو فولت أمبير لكل مولد، بإجمالي 1272 كيلو، تحسينًا للخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

ويسهم الدعم الجديد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الارتقاء بمستوى الخدمات في مطار عدن الدولي على الأصعدة كافة، ويقدم حلاً نوعياً في دعم البنية التحتية للمطار، ضمن مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

يشار إلى أن البرنامج عمل على إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة.

ويأتي المشروع ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 204 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.

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