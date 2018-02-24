تركي آل الشيخ يطلق سباق "ماراثون الرياض الدولي" صباح اليوم

تخصيص جوائز للفائزين تبلغ مليونَيْ ريال

يطلق تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عند التاسعة من صباح اليوم شارة انطلاق سباق "ماراثون الرياض الدولي"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، والذي يعد إحدى المبادرات التي أعلنها آل الشيخ في الفترة القريبة الماضية. ووجَّه آل الشيخ بتخصيص جوائز ضخمة، تعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، في مثل هذه المنافسات، وذلك بتقديم مبلغ مليون ريال للفائز بالمركز الأول، ومليون ريال آخر لبقية المراكز الأخرى، إضافة إلى تخصيص ثلاث سيارات جوائز عينية للمتسابقين الذين وصل عددهم لقرابة الـ 30 ألف متسابق من سعوديين ومقيمين، وكذلك من عدائين دوليين من مختلف دول العالم.



وسيبدأ الماراثون الكبير بالسباق المخصص لفئة 21 كم، الذي سينطلق من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة، وهو الخاص بفئة العدائين الدوليين والمحترفين، فيما سينطلق سباق 8 كم من الساعة الثالثة عصرًا، وينتهي عند الرابعة والنصف، وسيكون مخصصًا للهواة، وكذلك للكراسي المتحركة. أما السباق الأخير فيبلغ طوله 4 كم، وسيكون مخصصا لفئة المبتدئين، ويبدأ من الساعة الرابعة والنصف، ويستمر إلى الخامسة والنصف، على أن تكون نقطة البداية والنهاية من أمام استاد جامعة الملك سعود. في حين يقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين عند الثامنة مساء بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من الشخصيات البارزة.



هذا، وقد أكملت اللجنة المنظمة للبطولة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى وجميع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية، التحضيرات والتجهيزات كافة اللازمة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير؛ إذ تم يومَي الخميس والجمعة استقبال المتسابقين، وتسليمهم الأرقام التي تخول لهم المشاركة في السباق. وقد شهدت نقاط التوزيع في استاد جامعة الملك سعود حضورًا كبيرًا من المتسابقين، وسط تنظيم مميز من قِبل اللجان العاملة والمنظمة. كما شهدت الساحة المحيطة بالاستاد عددًا من الفعاليات المصاحبة التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، والمعدة لأفراد العائلة كافة طوال ثلاثة أيام؛ إذ توافد المتسابقون مع عائلاتهم من أجل الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة والمناسبة للأعمار كافة وسط أجواء أسرية جميلة.