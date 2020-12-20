شراكة لتوظيف ذوي الإعاقة البصرية والحركية بالشرقية

تضامنًا مع اليوم العالمي واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية

أطلقت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، من منطلق إحدى ركائز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحقيقًا للبعد السادس من برنامج التحول الوطني، شراكة مع إحدى الشركات لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أهمية مثل هذه الشراكات لتمكين ذوي الإعاقة البصرية والحركية ومَن في حكم الإعاقة من أبنائنا وبناتنا الذين يملكون كل المقومات التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل عاملين ومنتجين.

وأشار مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، إلى أن هذه المبادرة تأتي تضامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة واستشعارًا بمسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني نحو تمكينهم وتحقيقًا لأهداف الوزارة وأهدافنا الأساسية التي نسعى من خلالها إلى استثمار طاقاتهم وقدراتهم عبر دعم توظيفهم، وتسهيل إجراءات دمجهم في سوق العمل لضمان حقوقهم الوظيفية والقانونية وتدريبهم قبل انخراطهم بسوق العمل.

وأوضح العبيد أن مثل هذه الشراكات تُعد ذات أهمية؛ لا سيما أن البعد السادس من برنامج التحول الوطني أشار إلى "تمكين جميع فئات المجتمع من دخول سوق العمل"؛ لذلك فإن هذه الشراكة مع السحيمي تترجم سعينا في التغلب على ما يوجه البعد من تحديات ممثلة في عدم مواءمة أغلب بيئات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكون أحد أهداف البعد الاستراتيجية هو إزالة الحواجز التي تعيق الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل؛ لهذا تم إبرام هذا النوع من الشراكات التي ستكون ذات أثر تنموي ومستدام ومحققه بذلك إحدى ركائز المسؤولية الاجتماعية للشركات.