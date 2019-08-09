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بلدية "بيشة" تغلق وتغرم صاحب مغسلة ملابس لسوء النظافة

بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مخالفة الاشتراطات الصحية

أغلقت مساء اليوم، بلدية بيشة، إحدى مغاسل الملابس بعد مقطع متداول وثّقه أحد الأشخاص؛ يظهر سوء وانعدام النظافة بالمغسلة، وبأدوات الغسيل؛ في منظر مقزز مخالف للاشتراطات الصحية اللازم توفرها في مغاسل الملابس.

وأوضح رئيس بلدية بيشة بالنيابة سلطان بن علي المعاوي، لـ"سبق"؛ أن بلدية بيشة أغلقت مغسلة الملابس في الفيديو المتداول؛ حيث باشر مراقب البلدية الموقع، وقام بأداء عمله بأكمل وجه، وأغلق مغسلة الملابس؛ لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية، وتغريمه لحين تصحيح وضعه.

وأضاف "المعاوي": "لن تتهاون البلدية في تطبيق الإجراءات المناسبة والرادعة بحقه، ولن تفتح المغسلة حتى يقوم بتصحيح وضعه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية "بيشة" تغلق وتغرم صاحب مغسلة ملابس لسوء النظافة
سبق

أغلقت مساء اليوم، بلدية بيشة، إحدى مغاسل الملابس بعد مقطع متداول وثّقه أحد الأشخاص؛ يظهر سوء وانعدام النظافة بالمغسلة، وبأدوات الغسيل؛ في منظر مقزز مخالف للاشتراطات الصحية اللازم توفرها في مغاسل الملابس.

وأوضح رئيس بلدية بيشة بالنيابة سلطان بن علي المعاوي، لـ"سبق"؛ أن بلدية بيشة أغلقت مغسلة الملابس في الفيديو المتداول؛ حيث باشر مراقب البلدية الموقع، وقام بأداء عمله بأكمل وجه، وأغلق مغسلة الملابس؛ لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية، وتغريمه لحين تصحيح وضعه.

وأضاف "المعاوي": "لن تتهاون البلدية في تطبيق الإجراءات المناسبة والرادعة بحقه، ولن تفتح المغسلة حتى يقوم بتصحيح وضعه".

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
07:01 PM

بلدية "بيشة" تغلق وتغرم صاحب مغسلة ملابس لسوء النظافة

بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مخالفة الاشتراطات الصحية

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
14
8,104

أغلقت مساء اليوم، بلدية بيشة، إحدى مغاسل الملابس بعد مقطع متداول وثّقه أحد الأشخاص؛ يظهر سوء وانعدام النظافة بالمغسلة، وبأدوات الغسيل؛ في منظر مقزز مخالف للاشتراطات الصحية اللازم توفرها في مغاسل الملابس.

وأوضح رئيس بلدية بيشة بالنيابة سلطان بن علي المعاوي، لـ"سبق"؛ أن بلدية بيشة أغلقت مغسلة الملابس في الفيديو المتداول؛ حيث باشر مراقب البلدية الموقع، وقام بأداء عمله بأكمل وجه، وأغلق مغسلة الملابس؛ لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية، وتغريمه لحين تصحيح وضعه.

وأضاف "المعاوي": "لن تتهاون البلدية في تطبيق الإجراءات المناسبة والرادعة بحقه، ولن تفتح المغسلة حتى يقوم بتصحيح وضعه".

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