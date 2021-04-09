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"المعلمي" يناقش أبرز التحديات المشتركة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي

خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في اجتماع المجموعة العربية الأممية

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، بمناسبة ترشح دولة الإمارات للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

ورحب السفير المعلمي من جانبه، بوزير الدولة الإماراتي وبهذه الخطوة التي من شأنها دعم القضايا العربية والإسلامية ولاسيما أن وجود دولة عربية في مجلس الأمن سيصب في صالح عددٍ من القضايا العربية.

كما رحب برئاسة مملكة البحرين للمجموعة العربية لهذا الشهر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة في الوفد وجدي محرم، وعضو الوفد ريم العمير والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يناقش أبرز التحديات المشتركة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي
سبق

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، بمناسبة ترشح دولة الإمارات للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

ورحب السفير المعلمي من جانبه، بوزير الدولة الإماراتي وبهذه الخطوة التي من شأنها دعم القضايا العربية والإسلامية ولاسيما أن وجود دولة عربية في مجلس الأمن سيصب في صالح عددٍ من القضايا العربية.

كما رحب برئاسة مملكة البحرين للمجموعة العربية لهذا الشهر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة في الوفد وجدي محرم، وعضو الوفد ريم العمير والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
01:27 AM

"المعلمي" يناقش أبرز التحديات المشتركة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي

خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في اجتماع المجموعة العربية الأممية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، بمناسبة ترشح دولة الإمارات للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

ورحب السفير المعلمي من جانبه، بوزير الدولة الإماراتي وبهذه الخطوة التي من شأنها دعم القضايا العربية والإسلامية ولاسيما أن وجود دولة عربية في مجلس الأمن سيصب في صالح عددٍ من القضايا العربية.

كما رحب برئاسة مملكة البحرين للمجموعة العربية لهذا الشهر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة في الوفد وجدي محرم، وعضو الوفد ريم العمير والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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