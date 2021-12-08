بالفيديو.. شاعر إماراتي يحتفي بزيارة ولي العهد بأبيات جميلة عبر وسم "معًا أبدًا" الذي تصدَّر الترند

في ثاني محطة بجولته الخليجية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المستوى الدولي

فاضت قريحة الشاعر الإماراتي زايد الميسري بالشعر احتفالاً واحتفاء بزيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ثاني محطة لسموه في جولته الخليجية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المستوى الدولي.

وافتتح الشاعر الإماراتي أبياته التي لاقت رواجًا وانتشارًا بين رواد التواصل الاجتماعي بـ"مرحبًا مليار بطويق السعودية".

‏وجاءت أبيات القصيدة:

يا مرحبًا مليار بطويق السعودية

يا عزوة اللي معتزين بشما ونورة

عز الله إن زيارته ماهيب عادية

‏صدورنا من جيته بالعز ممطورة

‏عيال زايد تسعد إذا حل طاريه

‏وش عاد لو بين مع أبو خالد حضوره

‏هذا محمد راعي الوقفة الحماسية

أ‏عداه من قو عزمه ‏بالذل مدحورة

هذا أبو سلمان منهو منخلق زيه

‏ما فيه مثله على الكرة الأرضية أسطورة

‏محبته وسط الضلوع العوج مضفيه

‏لحد يلوم الشعب لا من هام بشعوره

‏من زود حبي له وحبي للسعودية

أحيان لا تعزويت أقول إني (أخو نورة)

جدير بالذكر أن زيارة سمو ولي العهد تزامن معها إطلاق هاشتاق "معًا -أبدًا"، الذي تصدَّر الترند العالمي وسط احتفاء الأشقاء الإماراتيين بالزيارة الميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دولة الإمارات.

وعبر الهاشتاق تسابق الإماراتيون لنقل مشاعرهم وسعادتهم الغامرة بالزيارة التي تؤكد أواصر الأُخوَّة والتعاون، وتعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.. وأبرزوا خلاله متانة العلاقات الإماراتية السعودية، والمحبة المترسخة في قلوب الشعبين لبعضهما.