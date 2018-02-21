المبتعث "سحاري" يمُنح شهادة الاعتماد من الهيئة الوطنية الأسترالية للترجمة

تُمكّنه من نقل المعارف والإصدارات العلمية الحديثة في كل المجالات

منحت الهيئة الوطنية الأسترالية للترجمة (NAATI )، يوسف محمد سحاري المبتعث من جامعة بيشة، فرع سبت العلايا، إلى جامعة مكواري الأسترالية لدراسة الدكتوراه، شهادة الاعتماد مستوى متقدم في الترجمة وذلك بعد اجتيازه اختبارات نظرية وعملية عدة.

وأعرب المبتعث يوسف سحاري عن سعادته بهذا الإنجاز وقال لـ"سبق" إن وجود طلبة سعوديين ذوي كفاءة عالية في الترجمة يُسهم في مد جسور التواصل بين اللغات والثقافات الأخرى واللحاق بالركب العلمي عن طريق نقل المعارف الحديثة والاستفادة من الإصدارات والإبداعات العلمية في كل المجالات.

وأضاف : أن الحصول على الاعتماد في الترجمة حافز كبير للمبتعثين باختلاف تخصصاتهم لتطوير مهارة الترجمة وفق أعلى المعايير لنقل هذه العلوم للغة العربية، ذلك أنه يدعم توجه المملكة لاستقطاب الكفاءات في حقل الترجمة ووضع جوائز كبرى لهذا الغرض مثل جائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة، بالإضافة إلى مراكز الترجمة في الجامعات السعودية مثل جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها.

ولفت "سحاري" إلى حرص جميع الأكاديميين في تخصص دراسات الترجمة في الجامعات الأسترالية على الحصول على اعتماد الهيئة ( NAATI ) وحرصهم على تسجيل الإنجاز في السيرة الذاتية المعروضة على موقع الجامعة لأهمية هذا الاعتماد، كما أنها تتيح لهم فرص عملية كثيرة في هيئات عالمية كهيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والشركات التجارية الكبرى.

وأردف : تكمن أهمية هذا الإنجاز في تعزيز وجود الأكاديميين السعوديين ذوي الكفاءة العالية في الترجمة وذلك يُسهم بفعالية في نقل المعارف الحديثة في جميع المجالات وكل الجامعات السعودية.

واختتم ، لا يحق للمترجم في أستراليا وبقية البلدان المتقدمة، العمل في حقل الترجمة إلا بعد نيله الاعتماد واجتياز اختبارات نظرية وعملية عدة.

يُذكر أن الهيئة الوطنية الأسترالية للترجمة (NAATI)

(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) تعد من أقوى الهيئات عالميًا في ضبط الترجمة وهي الهيئة الوحيدة في أستراليا التي تمنح الاعتماد الأكاديمي لكليات الترجمة في الجامعات الأسترالية.