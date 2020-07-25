وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.

أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

"الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-25 أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 02:44 PM

"الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها





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أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.