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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

"الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%

ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها

أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%
سبق

أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
02:44 PM

"الصحة" تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130%

ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19.

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