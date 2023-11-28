النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجوم "صقور تبوك" القدامى يلتقون صديقهم بعد انقطاع دام لـ 33 سنة

فرقتهم ظروف الحياة وجمعتهم كرة القدم في قصة وفاء اكتمل عقدها أمس

لم يكن يتوقع قدامى نادي الصقور الرياضي لكرة القدم بمنطقة تبوك، أن يشاهدوا لاعب الفريق السابق الكابتن يحيى مقافي بعد أن فرقتهم ظروف الحياة لأكثر من 33 عامًا، حيث حضر الكابتن "مقافي" إلى تبوك بعد هذه المدة، إداريًا لنادي الأمجاد الرياضي بمنطقة جازان، للقاء فريقه بالنادي السعودي الوطني، ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثالثة.

وتعود تفاصيل القصة إلى العام 1410هـ، حينما انقطع اللاعب عن تدريبات الفريق وأنشطته بسبب انتقاله مع أسرته للعيش في جازان، بعد أن قضى سنوات عمره الأولى مع زملائه في مدينة تبوك، ولصعوبة التواصل حينها، لم يكن بمقدوره الوصول إلى أخبار الفريق الذي لعب فيه لأكثر من سبع سنوات، ومع ظهور التقنية ظل يبحث عنهم، حتى تواصل مع كابتن الفريق حينها، ومن ثم لباقي أعضاء الفريق، في قصة وفاء اكتمل عقدها مساء أمس بلقاء الكابتن يحيى مقافي زملاء الطفولة والرياضة.

وفي جو من الألفة والمحبة أكد الجميع سعادتهم بهذا اللقاء الذي انتظروه كثيرًا ، خصوصًا أن تواصلهم عبر وسائل الاتصال المختلفة مع زميلهم لم تنقطع، إلا أن اللقاء به بشكل مباشر لم تخدمهم ظروف الحياة فيه، مسترجعين ذكريات الزمن الجميل الذي كانوا يعيشونه بكل بساطة وأنس مدينة تبوك، وفي ناديهم المفضل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نجوم "صقور تبوك" القدامى يلتقون صديقهم بعد انقطاع دام لـ 33 سنة
سبق

لم يكن يتوقع قدامى نادي الصقور الرياضي لكرة القدم بمنطقة تبوك، أن يشاهدوا لاعب الفريق السابق الكابتن يحيى مقافي بعد أن فرقتهم ظروف الحياة لأكثر من 33 عامًا، حيث حضر الكابتن "مقافي" إلى تبوك بعد هذه المدة، إداريًا لنادي الأمجاد الرياضي بمنطقة جازان، للقاء فريقه بالنادي السعودي الوطني، ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثالثة.

وتعود تفاصيل القصة إلى العام 1410هـ، حينما انقطع اللاعب عن تدريبات الفريق وأنشطته بسبب انتقاله مع أسرته للعيش في جازان، بعد أن قضى سنوات عمره الأولى مع زملائه في مدينة تبوك، ولصعوبة التواصل حينها، لم يكن بمقدوره الوصول إلى أخبار الفريق الذي لعب فيه لأكثر من سبع سنوات، ومع ظهور التقنية ظل يبحث عنهم، حتى تواصل مع كابتن الفريق حينها، ومن ثم لباقي أعضاء الفريق، في قصة وفاء اكتمل عقدها مساء أمس بلقاء الكابتن يحيى مقافي زملاء الطفولة والرياضة.

وفي جو من الألفة والمحبة أكد الجميع سعادتهم بهذا اللقاء الذي انتظروه كثيرًا ، خصوصًا أن تواصلهم عبر وسائل الاتصال المختلفة مع زميلهم لم تنقطع، إلا أن اللقاء به بشكل مباشر لم تخدمهم ظروف الحياة فيه، مسترجعين ذكريات الزمن الجميل الذي كانوا يعيشونه بكل بساطة وأنس مدينة تبوك، وفي ناديهم المفضل.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
10:07 PM

نجوم "صقور تبوك" القدامى يلتقون صديقهم بعد انقطاع دام لـ 33 سنة

فرقتهم ظروف الحياة وجمعتهم كرة القدم في قصة وفاء اكتمل عقدها أمس

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
384

لم يكن يتوقع قدامى نادي الصقور الرياضي لكرة القدم بمنطقة تبوك، أن يشاهدوا لاعب الفريق السابق الكابتن يحيى مقافي بعد أن فرقتهم ظروف الحياة لأكثر من 33 عامًا، حيث حضر الكابتن "مقافي" إلى تبوك بعد هذه المدة، إداريًا لنادي الأمجاد الرياضي بمنطقة جازان، للقاء فريقه بالنادي السعودي الوطني، ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثالثة.

وتعود تفاصيل القصة إلى العام 1410هـ، حينما انقطع اللاعب عن تدريبات الفريق وأنشطته بسبب انتقاله مع أسرته للعيش في جازان، بعد أن قضى سنوات عمره الأولى مع زملائه في مدينة تبوك، ولصعوبة التواصل حينها، لم يكن بمقدوره الوصول إلى أخبار الفريق الذي لعب فيه لأكثر من سبع سنوات، ومع ظهور التقنية ظل يبحث عنهم، حتى تواصل مع كابتن الفريق حينها، ومن ثم لباقي أعضاء الفريق، في قصة وفاء اكتمل عقدها مساء أمس بلقاء الكابتن يحيى مقافي زملاء الطفولة والرياضة.

وفي جو من الألفة والمحبة أكد الجميع سعادتهم بهذا اللقاء الذي انتظروه كثيرًا ، خصوصًا أن تواصلهم عبر وسائل الاتصال المختلفة مع زميلهم لم تنقطع، إلا أن اللقاء به بشكل مباشر لم تخدمهم ظروف الحياة فيه، مسترجعين ذكريات الزمن الجميل الذي كانوا يعيشونه بكل بساطة وأنس مدينة تبوك، وفي ناديهم المفضل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة