النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" بالرياض تحتفل باليوم الوطني 91 داخل دور ومراكز الإيواء

بعروض مرئية وفقرات مسرحية تسلط الضوء على تاريخ توحيد البلاد

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ابتداءً من اليوم الأربعاء؛ مجموعة من الفعاليات والبرامج احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار" بمشاركة جميع الفئات المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.

وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بأن الفعاليات التي تقام داخل دور ومراكز الإيواء مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتضمن العديد من العروض المرئية والفقرات المسرحية التي تسلط الضوء على تاريخ توحيد بلادنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وتبرز دور قيادتها الرشيدة في بناء وترسيخ الهوية الوطنية السعودية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والجداريات الوطنية الإلكترونية والمسابقات الشعبية والقصائد الوطنية التي توضح مشاعر الفخر والحب للوطن، بمشاركة عدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة. وأشار الحربي إلى أن هذه الفعاليات والمناشط تأتي تجسيداً لمشاعر المحبة والولاء والانتماء التي يكنّها المشمولون بالرعاية داخل فروع الإيواء لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة في ذكرى توحيده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" بالرياض تحتفل باليوم الوطني 91 داخل دور ومراكز الإيواء
سبق

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ابتداءً من اليوم الأربعاء؛ مجموعة من الفعاليات والبرامج احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار" بمشاركة جميع الفئات المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.

وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بأن الفعاليات التي تقام داخل دور ومراكز الإيواء مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتضمن العديد من العروض المرئية والفقرات المسرحية التي تسلط الضوء على تاريخ توحيد بلادنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وتبرز دور قيادتها الرشيدة في بناء وترسيخ الهوية الوطنية السعودية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والجداريات الوطنية الإلكترونية والمسابقات الشعبية والقصائد الوطنية التي توضح مشاعر الفخر والحب للوطن، بمشاركة عدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة. وأشار الحربي إلى أن هذه الفعاليات والمناشط تأتي تجسيداً لمشاعر المحبة والولاء والانتماء التي يكنّها المشمولون بالرعاية داخل فروع الإيواء لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة في ذكرى توحيده.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
08:46 PM

"الموارد البشرية" بالرياض تحتفل باليوم الوطني 91 داخل دور ومراكز الإيواء

بعروض مرئية وفقرات مسرحية تسلط الضوء على تاريخ توحيد البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
453

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ابتداءً من اليوم الأربعاء؛ مجموعة من الفعاليات والبرامج احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار" بمشاركة جميع الفئات المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.

وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بأن الفعاليات التي تقام داخل دور ومراكز الإيواء مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتضمن العديد من العروض المرئية والفقرات المسرحية التي تسلط الضوء على تاريخ توحيد بلادنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وتبرز دور قيادتها الرشيدة في بناء وترسيخ الهوية الوطنية السعودية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والجداريات الوطنية الإلكترونية والمسابقات الشعبية والقصائد الوطنية التي توضح مشاعر الفخر والحب للوطن، بمشاركة عدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة. وأشار الحربي إلى أن هذه الفعاليات والمناشط تأتي تجسيداً لمشاعر المحبة والولاء والانتماء التي يكنّها المشمولون بالرعاية داخل فروع الإيواء لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة في ذكرى توحيده.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة