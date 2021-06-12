النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحربي" لـ"سبق": نجاح تجربة العام الماضي أثبت تميز السعودية في إدارة الجائحة

قال إن توصيات "الصحة" حول الحج من مقاصد الشريعة واستجابة للأبحاث حول استمرار خطر "الفيروس"

قال المحلل والكاتب السياسي منيف عماش الحربي، لـ"سبق"، إن من مقاصد الشريعة التي جاء بها الإسلام حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، وأيضًا تماشيًا مع توصية وزارة الصحة والمستندة على التوصيات والأبحاث العلمية حول الحد من التجمعات، والتي تسهم في تفشي الوباء ونقل الفيروس.

وأضاف أن قرار المملكة العربية السعودية بقصر أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين بما لايتجاوز 60 ألف حاج؛ يحظى بقبول ودعم من الدول العربية والإسلامية، وأيضًا من عموم المسلمين في أنحاء المعمورة.

وقال إن نجاح حج العام الماضي والذي تم في مثل تلك الظروف وضمن إجراءات مشابهة؛ أثبت تميز السعودية في إدارة جائحة كورونا والثقة الكبيرة في الإجراءات التي تتخذها الرياض فيما يخص إداء مناسك الحج ومناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.


وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد الحج ضيوف الرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحربي" لـ"سبق": نجاح تجربة العام الماضي أثبت تميز السعودية في إدارة الجائحة
سبق

قال المحلل والكاتب السياسي منيف عماش الحربي، لـ"سبق"، إن من مقاصد الشريعة التي جاء بها الإسلام حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، وأيضًا تماشيًا مع توصية وزارة الصحة والمستندة على التوصيات والأبحاث العلمية حول الحد من التجمعات، والتي تسهم في تفشي الوباء ونقل الفيروس.

وأضاف أن قرار المملكة العربية السعودية بقصر أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين بما لايتجاوز 60 ألف حاج؛ يحظى بقبول ودعم من الدول العربية والإسلامية، وأيضًا من عموم المسلمين في أنحاء المعمورة.

وقال إن نجاح حج العام الماضي والذي تم في مثل تلك الظروف وضمن إجراءات مشابهة؛ أثبت تميز السعودية في إدارة جائحة كورونا والثقة الكبيرة في الإجراءات التي تتخذها الرياض فيما يخص إداء مناسك الحج ومناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.


وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
07:58 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:11 AM

"الحربي" لـ"سبق": نجاح تجربة العام الماضي أثبت تميز السعودية في إدارة الجائحة

قال إن توصيات "الصحة" حول الحج من مقاصد الشريعة واستجابة للأبحاث حول استمرار خطر "الفيروس"

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
1,637

قال المحلل والكاتب السياسي منيف عماش الحربي، لـ"سبق"، إن من مقاصد الشريعة التي جاء بها الإسلام حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، وأيضًا تماشيًا مع توصية وزارة الصحة والمستندة على التوصيات والأبحاث العلمية حول الحد من التجمعات، والتي تسهم في تفشي الوباء ونقل الفيروس.

وأضاف أن قرار المملكة العربية السعودية بقصر أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين بما لايتجاوز 60 ألف حاج؛ يحظى بقبول ودعم من الدول العربية والإسلامية، وأيضًا من عموم المسلمين في أنحاء المعمورة.

وقال إن نجاح حج العام الماضي والذي تم في مثل تلك الظروف وضمن إجراءات مشابهة؛ أثبت تميز السعودية في إدارة جائحة كورونا والثقة الكبيرة في الإجراءات التي تتخذها الرياض فيما يخص إداء مناسك الحج ومناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.


وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,719

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة