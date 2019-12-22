مصر تحسم الجدل حول صوت "الحوت الأزرق" المرعب.. وتؤكد: "مصطنعة"

أكدت أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تُخالف الأصوات التي تُصدرها الحيتان

بعدما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حسمت السلطات المصرية موضوع أصوات، تُصدرها حيتان على السواحل الشمالية للبلاد.

وفي هذا السياق، نفت وزارة البيئة المصرية في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن تكون تلك الأصوات صادرة عن "الحوت الأزرق"، مشيرة إلى أنها تحققت من هذا الأمر مع مواطنين، ومع الجهات المعنية في مدن الساحل الشمالي، وتوصلت إلى عدم سماع أي من تلك الأصوات الواردة في التسجيل.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد رجحت الوزارة أن تكون تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة"، وتم تركيبها بشكل متعمَّد على مقاطع الفيديو، بحسب ما ذكر البيان.

وأكدت الوزارة أن "الأصوات المصاحبة للمقاطع تُخالف الأصوات التي تُصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، التي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها، وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر".