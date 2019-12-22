النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تحسم الجدل حول صوت "الحوت الأزرق" المرعب.. وتؤكد: "مصطنعة"

أكدت أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تُخالف الأصوات التي تُصدرها الحيتان

بعدما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حسمت السلطات المصرية موضوع أصوات، تُصدرها حيتان على السواحل الشمالية للبلاد.

وفي هذا السياق، نفت وزارة البيئة المصرية في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن تكون تلك الأصوات صادرة عن "الحوت الأزرق"، مشيرة إلى أنها تحققت من هذا الأمر مع مواطنين، ومع الجهات المعنية في مدن الساحل الشمالي، وتوصلت إلى عدم سماع أي من تلك الأصوات الواردة في التسجيل.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد رجحت الوزارة أن تكون تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة"، وتم تركيبها بشكل متعمَّد على مقاطع الفيديو، بحسب ما ذكر البيان.

وأكدت الوزارة أن "الأصوات المصاحبة للمقاطع تُخالف الأصوات التي تُصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، التي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها، وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر".

وزارة البيئة المصرية الحوت الأزرق

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تحسم الجدل حول صوت "الحوت الأزرق" المرعب.. وتؤكد: "مصطنعة"
سبق

بعدما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حسمت السلطات المصرية موضوع أصوات، تُصدرها حيتان على السواحل الشمالية للبلاد.

وفي هذا السياق، نفت وزارة البيئة المصرية في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن تكون تلك الأصوات صادرة عن "الحوت الأزرق"، مشيرة إلى أنها تحققت من هذا الأمر مع مواطنين، ومع الجهات المعنية في مدن الساحل الشمالي، وتوصلت إلى عدم سماع أي من تلك الأصوات الواردة في التسجيل.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد رجحت الوزارة أن تكون تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة"، وتم تركيبها بشكل متعمَّد على مقاطع الفيديو، بحسب ما ذكر البيان.

وأكدت الوزارة أن "الأصوات المصاحبة للمقاطع تُخالف الأصوات التي تُصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، التي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها، وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر".

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:18 PM

مصر تحسم الجدل حول صوت "الحوت الأزرق" المرعب.. وتؤكد: "مصطنعة"

أكدت أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تُخالف الأصوات التي تُصدرها الحيتان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,045

بعدما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حسمت السلطات المصرية موضوع أصوات، تُصدرها حيتان على السواحل الشمالية للبلاد.

وفي هذا السياق، نفت وزارة البيئة المصرية في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن تكون تلك الأصوات صادرة عن "الحوت الأزرق"، مشيرة إلى أنها تحققت من هذا الأمر مع مواطنين، ومع الجهات المعنية في مدن الساحل الشمالي، وتوصلت إلى عدم سماع أي من تلك الأصوات الواردة في التسجيل.

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد رجحت الوزارة أن تكون تلك المقاطع الصوتية "مصطنعة"، وتم تركيبها بشكل متعمَّد على مقاطع الفيديو، بحسب ما ذكر البيان.

وأكدت الوزارة أن "الأصوات المصاحبة للمقاطع تُخالف الأصوات التي تُصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، التي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها، وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,612
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,387
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,767
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,235

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة