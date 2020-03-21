النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من "كورونا"

وزير الصحة: عدد المتعافين وصل إلى 27 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح؛ قوله: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجهم من المستشفى..

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من "كورونا"
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح؛ قوله: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجهم من المستشفى..

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:37 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من "كورونا"

وزير الصحة: عدد المتعافين وصل إلى 27 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
286

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح؛ قوله: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجهم من المستشفى..

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,465
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,204

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة