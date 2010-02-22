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تنفذها جامعة جدة.. "الفيصل" يطلق مبادرة الدعم الاجتماعي

شهد توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع الموارد البشرية بالمنطقة ولجان أخرى

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة، اليوم الاثنين، مبادرة الدعم الاجتماعي التي تنفذها جامعة جدة.

واستمع "الفيصل" إلى شرح عن المبادرة قدمه رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، والتي تقدم 12 مبادرة منها جامعة بلا أسوار وتعزز مسؤولية الجامعة المجتمعية، ودورها الريادي في المجتمع، ومبادرة الأمن الاجتماعي التي تهدف للاهتمام بالمجتمع وأمنه.

وشهد الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، عقب ذلك توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ولجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، ولجنة تراحم بجدة، وتهدف إلى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لسوق العمل، واعداد دراسات وأبحاث، وورش عمل وبرامج في السلامة المرورية ومحاربة العنف، وتم الاتفاق على تقديم دبلومات ودورات تخصصية في هذه المجالات، كذلك إطلاق حملات توعوية وملتقيات افتراضية تعزز الأمن الاجتماعي، بالإضافة لتعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية التي تقدمها الجامعة لفئات المجتمع وبصفة خاصة للسجناء والمفرج عنهم وذويهم بتوفير الدعم للأسر المنتجة من ذوي السجناء في المشاريع التي تقيمها الجامعة، وتدريب وتأهيل أبناء السجناء في المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وتقديم منظومة من الدورات التدريبية والاستشارات البحثية المتكاملة.

ووقّع الشراكات مع رئيس جامعة جدة، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس لجنة تراحم بجدة، أحمد الحمدان، ورئيس التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، هاني ساب.

ودشن أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه، كرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي الذي يهدف إلى تحقيق التكامل في مجال الأبحاث المتعلقة بالمجتمع واستقراره ووسائل دعمه بين الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها، ودعم المعرفة العلمية المتخصصة في قضايا الدعم الاجتماعي عبر التأليف والترجمة، والإسهام في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على أمن المجتمع واستقراره والحفاظ على منجزاته المكتسبة بمجالاته المتعددة. والمشاركة في تحليل القضايا المتعلقة بالمؤثرات على المجتمع في كل المجالات المتماسة معه، ودراستها بمنهجية علمية مبينة للأسباب والمؤثرات والحلول لها.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفذها جامعة جدة.. "الفيصل" يطلق مبادرة الدعم الاجتماعي
سبق

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة، اليوم الاثنين، مبادرة الدعم الاجتماعي التي تنفذها جامعة جدة.

واستمع "الفيصل" إلى شرح عن المبادرة قدمه رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، والتي تقدم 12 مبادرة منها جامعة بلا أسوار وتعزز مسؤولية الجامعة المجتمعية، ودورها الريادي في المجتمع، ومبادرة الأمن الاجتماعي التي تهدف للاهتمام بالمجتمع وأمنه.

وشهد الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، عقب ذلك توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ولجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، ولجنة تراحم بجدة، وتهدف إلى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لسوق العمل، واعداد دراسات وأبحاث، وورش عمل وبرامج في السلامة المرورية ومحاربة العنف، وتم الاتفاق على تقديم دبلومات ودورات تخصصية في هذه المجالات، كذلك إطلاق حملات توعوية وملتقيات افتراضية تعزز الأمن الاجتماعي، بالإضافة لتعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية التي تقدمها الجامعة لفئات المجتمع وبصفة خاصة للسجناء والمفرج عنهم وذويهم بتوفير الدعم للأسر المنتجة من ذوي السجناء في المشاريع التي تقيمها الجامعة، وتدريب وتأهيل أبناء السجناء في المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وتقديم منظومة من الدورات التدريبية والاستشارات البحثية المتكاملة.

ووقّع الشراكات مع رئيس جامعة جدة، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس لجنة تراحم بجدة، أحمد الحمدان، ورئيس التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، هاني ساب.

ودشن أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه، كرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي الذي يهدف إلى تحقيق التكامل في مجال الأبحاث المتعلقة بالمجتمع واستقراره ووسائل دعمه بين الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها، ودعم المعرفة العلمية المتخصصة في قضايا الدعم الاجتماعي عبر التأليف والترجمة، والإسهام في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على أمن المجتمع واستقراره والحفاظ على منجزاته المكتسبة بمجالاته المتعددة. والمشاركة في تحليل القضايا المتعلقة بالمؤثرات على المجتمع في كل المجالات المتماسة معه، ودراستها بمنهجية علمية مبينة للأسباب والمؤثرات والحلول لها.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:38 PM

تنفذها جامعة جدة.. "الفيصل" يطلق مبادرة الدعم الاجتماعي

شهد توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع الموارد البشرية بالمنطقة ولجان أخرى

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة، اليوم الاثنين، مبادرة الدعم الاجتماعي التي تنفذها جامعة جدة.

واستمع "الفيصل" إلى شرح عن المبادرة قدمه رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، والتي تقدم 12 مبادرة منها جامعة بلا أسوار وتعزز مسؤولية الجامعة المجتمعية، ودورها الريادي في المجتمع، ومبادرة الأمن الاجتماعي التي تهدف للاهتمام بالمجتمع وأمنه.

وشهد الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، عقب ذلك توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ولجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، ولجنة تراحم بجدة، وتهدف إلى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لسوق العمل، واعداد دراسات وأبحاث، وورش عمل وبرامج في السلامة المرورية ومحاربة العنف، وتم الاتفاق على تقديم دبلومات ودورات تخصصية في هذه المجالات، كذلك إطلاق حملات توعوية وملتقيات افتراضية تعزز الأمن الاجتماعي، بالإضافة لتعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية التي تقدمها الجامعة لفئات المجتمع وبصفة خاصة للسجناء والمفرج عنهم وذويهم بتوفير الدعم للأسر المنتجة من ذوي السجناء في المشاريع التي تقيمها الجامعة، وتدريب وتأهيل أبناء السجناء في المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وتقديم منظومة من الدورات التدريبية والاستشارات البحثية المتكاملة.

ووقّع الشراكات مع رئيس جامعة جدة، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس لجنة تراحم بجدة، أحمد الحمدان، ورئيس التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، هاني ساب.

ودشن أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه، كرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي الذي يهدف إلى تحقيق التكامل في مجال الأبحاث المتعلقة بالمجتمع واستقراره ووسائل دعمه بين الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها، ودعم المعرفة العلمية المتخصصة في قضايا الدعم الاجتماعي عبر التأليف والترجمة، والإسهام في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على أمن المجتمع واستقراره والحفاظ على منجزاته المكتسبة بمجالاته المتعددة. والمشاركة في تحليل القضايا المتعلقة بالمؤثرات على المجتمع في كل المجالات المتماسة معه، ودراستها بمنهجية علمية مبينة للأسباب والمؤثرات والحلول لها.

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