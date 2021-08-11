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بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم: ابنتي حصلت عليه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وكشف بوتين عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا، معلنًا أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم: ابنتي حصلت عليه
سبق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وكشف بوتين عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا، معلنًا أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:43 AM
اخر تعديل
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:55 AM

بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم: ابنتي حصلت عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,323

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وكشف بوتين عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا، معلنًا أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.

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