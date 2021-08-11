بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم: ابنتي حصلت عليه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وكشف بوتين عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا، معلنًا أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.