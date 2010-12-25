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"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 145422 إصابة

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364 وفاة، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة؛ ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة، بينما تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ؛ مما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضًا في غرف العناية، بينهم 26 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364 وفاة، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة؛ ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة، بينما تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ؛ مما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضًا في غرف العناية، بينهم 26 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:11 PM

21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 145422 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364 وفاة، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة؛ ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة، بينما تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ؛ مما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضًا في غرف العناية، بينهم 26 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي.

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