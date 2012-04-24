النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في موريتانيا

جرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في عدة مقاطعات استفاد منها 1.434 فردًا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وجرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في مقاطعات نواكشوط، وعرفات، وتيارت، استفاد منها 1.434 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في موريتانيا
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وجرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في مقاطعات نواكشوط، وعرفات، وتيارت، استفاد منها 1.434 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا الشقيقة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
08:18 PM

"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في موريتانيا

جرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في عدة مقاطعات استفاد منها 1.434 فردًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
142

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وجرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في مقاطعات نواكشوط، وعرفات، وتيارت، استفاد منها 1.434 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا الشقيقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,335
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,651
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة