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إصابات خطيرة بالرصاص الحي خلال تفريق قوات الاحتلال لمسيرة شرقي غزة

المتظاهرون ألقوا قنابل صوتية تجاه الجنود الإسرائيليين وأشعلوا الإطارات

أُصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، كما أُصيب آخرون بالاختناق والشظايا مساء يوم الاثنين خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة مسيرة سلمية شرقي قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "وفا" بأن الجنود المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الترابية شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تجمعوا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة أن ذلك أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي حالة أحدهم وصفت بالخطيرة، وآخرين بالاختناق والشظايا وصفت إصاباتهم بالطفيفة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية في سماء المنطقتين وسط تحليق طائرات الاستطلاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المتظاهرين شرقي غزة وخان يونس ألقوا قنابل صوتية تجاه الجنود الإسرائيليين وأشعلوا الإطارات قرب الحدود.

يُذكر أن فعاليات "الإرباك الليلي" استؤنفت في المناطق الحدودية للقطاع منذ السبت الماضي، رفضًا لاستمرار الحصار الإسرائيلي لغزة.

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إصابات خطيرة بالرصاص الحي خلال تفريق قوات الاحتلال لمسيرة شرقي غزة
سبق

أُصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، كما أُصيب آخرون بالاختناق والشظايا مساء يوم الاثنين خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة مسيرة سلمية شرقي قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "وفا" بأن الجنود المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الترابية شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تجمعوا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة أن ذلك أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي حالة أحدهم وصفت بالخطيرة، وآخرين بالاختناق والشظايا وصفت إصاباتهم بالطفيفة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية في سماء المنطقتين وسط تحليق طائرات الاستطلاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المتظاهرين شرقي غزة وخان يونس ألقوا قنابل صوتية تجاه الجنود الإسرائيليين وأشعلوا الإطارات قرب الحدود.

يُذكر أن فعاليات "الإرباك الليلي" استؤنفت في المناطق الحدودية للقطاع منذ السبت الماضي، رفضًا لاستمرار الحصار الإسرائيلي لغزة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:18 AM

إصابات خطيرة بالرصاص الحي خلال تفريق قوات الاحتلال لمسيرة شرقي غزة

المتظاهرون ألقوا قنابل صوتية تجاه الجنود الإسرائيليين وأشعلوا الإطارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، كما أُصيب آخرون بالاختناق والشظايا مساء يوم الاثنين خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة مسيرة سلمية شرقي قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أفادت وكالة "وفا" بأن الجنود المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الترابية شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تجمعوا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة أن ذلك أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي حالة أحدهم وصفت بالخطيرة، وآخرين بالاختناق والشظايا وصفت إصاباتهم بالطفيفة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية في سماء المنطقتين وسط تحليق طائرات الاستطلاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المتظاهرين شرقي غزة وخان يونس ألقوا قنابل صوتية تجاه الجنود الإسرائيليين وأشعلوا الإطارات قرب الحدود.

يُذكر أن فعاليات "الإرباك الليلي" استؤنفت في المناطق الحدودية للقطاع منذ السبت الماضي، رفضًا لاستمرار الحصار الإسرائيلي لغزة.

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