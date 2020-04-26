السويد تكذّب إعلام أردوغان: لم نمنع "تركياً" من العلاج فالجميع سواسية

عقب مزاعم إرسال طائرة لجلب مواطن رفضت المستشفيات السويدية علاجه

كذّبت بوابة السويد الرسمية الناطقة باللغة العربية، ادعاءات الإعلام الإردوغاني ومحاولة تضليله للرأي العام بتميّز الحكومة التركية برعاية أفراد الشعب عن غيرها من الدول، حين ذكرت أن الحكومة بعثت طائرة خاصة لنقل مواطن تركي رفضت مستشفيات السويد علاجه من كورونا.

وفندت "البوابة" أكاذيب وكالة الأناضول؛ قائلة: "أهلاً بكم! نتمنى لكل المصابين تمام الشفاء ولا يمكن التعليق على حادثة فردية وكلمة "رفضت" لا يمكن التعليق عليها فالجميع سواسية أمام الرعاية الطبية”.

وأكدت أن القاعدة العامة في السويد أن يتم إيداع فقط الحالات التي تستوجب رعاية سريرية وفقاً لتقييم طبي.

وكانت الوكالة التركية الرسمية "الأناضول " قد صورت طائرة إسعاف تركية قالت إنها تغادر السويد حاملة مواطناً مصاباً بكورونا بعد رفض المستشفيات السويدية معالجته، وهو الادعاء الذي كذبته السويد.

يشار إلى أن مسؤولين أمريكيين رفيعين قد دانوا مؤخراً ما وصفوه بالمجازر العثمانية ضد الأرمن أواخر القرن التاسع عشر والذي ذهب ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون إنسان، وهو الأمر الذي مازال ينكرها نظام "أردوغان" ويكذبها في قنواته المختلفة، كما يشار أيضاً إلى أن هذه القضية حصلت مؤخراً على اعتراف الكونجرس الأمريكي الأمر الذي يراه محللون تمهيداً لاعتراف أمريكي رسمي بهذه المذبحة.