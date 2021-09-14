"أبل" تعلن iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max الأكثر احترافية على الإطلاق

يتميز بشريحة A15 Bionic وتجربة 5G متطورة وقفزة في عُمْر البطارية

كشفت Apple اليوم عن iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max؛ لتتخطى بهما حدود ما يمكن لهاتف ذكي القيام به؛ إذ يأتي الموديلان بتصميم جديد قلبًا وقالبًا، بشاشة Super Retina XDR محسَّنة مع تكنولوجيا ProMotion، تتميز بمعدل تحديث متكيف لغاية 120Hz؛ ما يجعل تجربة اللمس أسرع وأكثر استجابة.

ويشهد نظام كاميرات Pro أكبر تطور له على الإطلاق مع الكاميرات الواسعة للغاية، والواسعة والمقربة للمسافات الجديدة، التي تلتقط صورًا وفيديوهات مذهلة، مدعومة بأداء شريحة A15 Bionic الذي لا يُضاهَى، الذي تسبق به المنافسين الرائدين. وتتيح هذه التكنولوجيات إمكانيات جديدة ومذهلة في التقاط الصور، لم تتوافر في جهاز iPhone من قبل، مثل تصوير ماكرو بواسطة الكاميرا الواسعة للغاية، إضافة إلى أداء أفضل 2.2x في الإضاءة الخافتة مع الكاميرا الواسعة الجديدة، وميزات تصوير حسابي جديدة، مثل الأنماط الفوتوغرافية لتخصيص شكل الصور في تطبيق الكاميرا، ونمط الليل المتوافر الآن في الموديلين في جميع الكاميرات.

ويشهد تصوير الفيديو قفزة هائلة بتقديم النمط السينمائي للحصول على تحوُّل رائع في عمق المجال، وتصوير ماكرو، وتسجيل فيديو بالتصوير السريع أو بالتصوير البطيء، وأداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

ويوفر كلا الموديلين تجربة تصوير احترافية بالكامل مع تنسيق Dolby Vision، كما أن تنسيق ProRes أصبح متاحًا فقط في أجهزة iPhone.

ويضم iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max تكنولوجيا 5G بنطاقات أكثر لتغطية أفضل، إضافة إلى تحسينات كبيرة في عمر البطارية؛ إذ يتمتع iPhone Pro Max بأطول عمر بطارية على الإطلاق، إلى جانب سعة تخزين جديدة، تبلغ 1TB، وحماية واجهة Ceramic Shield الأمامية، التي تعد أقوى من زجاج أي هاتف ذكي.

وسيتوفر iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بأربعة ألوان خلابة، تشمل الرصاصي الداكن والذهبي والفضي وأزرق سييرا الجديد كليًّا.

ويبدأ الطلب المسبق الجمعة 17 سبتمبر، ويبدأ التوافُر من يوم الجمعة 24 سبتمبر.

وقال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة Apple: "يشكل كل من iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max عائلة iPhone الأكثر احترافية على الإطلاق؛ بما يأتيان به من تطور هائل في نظام الكاميرا، وأفضل عمر بطارية في iPhone على الإطلاق، والأداء الأسرع في عالم الهواتف الذكية، وهما بذلك يرسيان معايير جديدة لأجهزة iPhone، ويتيحان تجارب مذهلة لم تكن ممكنة من قبل. فيقدم نظام كاميرات Pro الجديد قدرات تصوير احترافية، مثل ميزة التكبير/ التصغير في الكاميرا المقربة للمسافات، وتصوير ماكرو، والأنماط الفوتوغرافية، والنمط السينمائي، إلى جانب تصوير الفيديو بتنسيقَي ProRes وDolby Vision. وتعد شاشة Super Retina XDR مع تكنولوجيا ProMotion أفضل شاشاتنا على الإطلاق؛ إذ تتميز بقدرتها على الاستجابة بذكاء للمحتوى المعروض على الشاشة، وتقدم أداء رسومات غرافيك مبهرًا، وهي مثالية لأي تجربة مشاهدة".

الكاميرات الأكثر تطورًا

تتمتع عائلة iPhone 13 Pro بأفضل نظام كاميرات على الإطلاق في iPhone نظرًا لوجود مستشعرات وعدسات جديدة في كل الكاميرات الخلفية الثلاث، التي تم تحسينها لتعمل بسلاسة مع نظام iOS 15 مدفوعة بقوة معالج إشارة الصور (ISP) في شريحة A15 Bionic لتحسين خفض التشويش، ومطابقة درجات الألوان.

وتتميز الكاميرا الواسعة الجديدة كليًّا بمستشعر أكبر بحجم بكسلات 1.9 ميكرومتر، وهو الأكبر على الإطلاق في جهاز iPhone؛ ما يؤدي إلى تشويش أقل وسرعات غالق أكبر؛ لتناسب ظروف الإضاءة المختلفة، ولتحصل على صور أكثر تفصيلاً. وحين تجتمع الكاميرا الواسعة في iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max مع فتحة عدسة أوسع ƒ/1.5، تقدم أداء هائلاً في ظروف الإضاءة الخافتة أفضل لغاية 2.2x عند المقارنة بجهاز iPhone 12 Pro، ونحو 1.5x عند المقارنة بجهاز iPhone 12 Pro Max.

وتتوافر إمكانية التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر التي ينفرد بها iPhone على الموديلين؛ إذ يثبت المستشعر بدلاً من العدسة؛ كي تكون الصور سلسة والفيديوهات ثابتة حتى عندما يتحرك المستخدم.

وتتميز الكاميرا الواسعة للغاية الجديدة بفتحة عدسة أوسع بكثير ƒ/1.8 ونظام ضبط تلقائي جديد؛ ما يحقق تحسنًا بنسبة 92 في المئة في ظروف الإضاءة الخافتة؛ للحصول على صور أكثر سطوعًا ووضوحًا. كما أن تصميم العدسة الجديد وإمكانية الضبط التلقائي للعدسة التي تتوافر للمرة الأولى في الكاميرا الواسعة للغاية في iPhone، إلى جانب البرامج المتطورة، تفتح الأبواب لشيء لم يكن ممكنًا من قبل على iPhone، وهو: تصوير ماكرو. فيمكن للمستخدمين التقاط صور أكثر وضوحًا وروعة؛ إذ تظهر الأشياء أكبر بفضل تكبير الأهداف بمسافة تركيز بؤري تبلغ 2 سم كحد أدنى.

وتشمل ميزة تصوير ماكرو أيضًا تصوير الفيديو، بما في ذلك التصوير بالحركة البطيئة والتصوير السريع. ويتميز iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max أيضًا بكاميرا مقربة للمسافات جديدة ببُعد بؤري 77 مم، تتيح للمستخدمين الاقتراب من أهدافهم أثناء تسجيل الفيديو والحصول على المزيد من الصور الكلاسيكية ذات الإطارات؛ إذ توفر نطاق تكبير/ تصغير بصري x3؛ ليكون إجمالي نطاق التكبير/ التصغير البصري 6x في نظام الكاميرات.

وتعمل ميزات الكاميرا الجديدة كليًّا في iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بقوة المحرك العصبي Neural Engine الأسرع في شريحة A15 Bionic، ومعالج إشارة الصور الجديد، والتطورات التي شهدها التصوير الحسابي. وتتيح الأنماط الفوتوغرافية للمستخدمين إمكانية استخدام تفضيلاتهم الشخصية في التصوير مع كل صورة يلتقطونها، مع الاستمرار في الاستفادة من معالجة الصور متعددة الإطارات من Apple. وتعمل التفضيلات المحددة مسبقًا والمخصصة عبر المشاهد والأشخاص التي يتم تصويرها، وبخلاف الفلتر البسيط، على تطبيق التعديلات الصحيحة بذكاء على أجزاء مختلفة من الصورة لضمان الحفاظ على العناصر المهمة، مثل درجات لون البشرة المختلفة.

ولأول مرة أصبح نمط الليل متوافرًا في جميع كاميرات iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max، بما في ذلك الكاميرا المقربة للمسافات. ومع ميزة HDR 4 الذكية يمكن للمستخدمين توقع الحصول على تحسينات في اللون والتباين وإضاءة العناصر، بما في ذلك في الصور الجماعية، أو ظروف الإضاءة الصعبة؛ ما يجعل الصور أكثر واقعية. ويقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max أيضًا ميزات شهيرة مثل Deep Fusion وApple ProRAW، ونمط بورتريه مع إضاءة بورتريه.

نقلة نوعية في التصوير

ويأتي النمط السينمائي على iPhone بعد دراسة مستفيضة للتصوير السينمائي، والاستفادة القوية التي تحققها ميزة نقل التركيز؛ ليتيح التقاط فيديوهات للأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء بتأثير عمق رائع، مع تغييرات في التركيز التلقائي، بحيث يمكن لأي شخص تصوير سينمائية المستوى، حتى لو لم يكن مخرجًا محترفًا.

ولتستمتع بمستوى رائع من التحكم الإبداعي، يمكن تغيير التركيز أثناء التصوير وبعده، ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبط مستوى تأثير بوكيه في تطبيق الصور وiMovie لنظام iOS، وقريبًا في iMovie لنظام macOS وFinal Cut Pro‏؛ ما يجعل هذه العائلة من iPhone الوحيدة القادرة على تعديل تأثير عمق مجال التصوير في الفيديوهات حتى بعد التسجيل.

وبفضل شريحة A15 Bionic وتحليلات التعلم الآلي الحسابية المتقدمة، يستطيع النمط السينمائي التسجيل بتنسيق Dolby Vision بوضوح HDR.

ويقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max تنسيق ProRes،‏ وهو ترميز فيديو يُستخدم على نطاق واسع كتنسيق نهائي للإعلانات التجارية والأفلام الروائية وعروض البث؛ لتقديم دقة ألوان أعلى وضغط أقل.

وتعمل كل هذه المهام الاحترافية القوية بفضل تصميم الكاميرا الجديد، وأدوات ترميز وفك ترميز الفيديو المتطورة في شريحة A15 Bionic، ووحدات تخزين فلاش. كما أن iPhone هو الهاتف الذكي الوحيد في العالم الذي يتيح كامل الخطوات اللازمة لإنتاج فيديوهات رائعة، بدءًا من التصوير وصولاً إلى التعديل والمشاركة بتنسيق Dolby Vision أو ProRes.

شريحة A15 Bionic

شريحة A15 Bionic في تشكيلة iPhone 13 Pro أكثر تقدمًا؛ إذ تقدِّم قوة وكفاءة مذهلة، وتيسِّر ميزات الشاشة والكاميرا والفيديو الجديدة المذهلة التي لم تكن ممكنة من قبل على iPhone. وبفضل تكنولوجيا المعالجة بدقة 5 نانومتر، تتميز شريحة A15 Bionic، أسرع شريحة في هاتف ذكي، بوحدة معالجة رسومات غرافيك خماسية النوى جديدة في عائلة Pro التي تقدم أسرع أداء رسومات غرافيك في أي هاتف ذكي على الإطلاق؛ إذ تتفوق على المنافسين الرائدين بسرعة تصل لغاية 50 في المئة أكثر، وهي مثالية لتطبيقات الفيديو والألعاب التي تتطلب أداء قويًّا، ومجموعة ميزات الكاميرا الجديدة. وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى مع نواتين فائقتَي الأداء وأربع نوى عالية الكفاءة أسرع بنسبة تصل إلى 50 في المئة من منافساتها، وتتعامل مع المهام الصعبة بسلاسة وكفاءة.

ويستطيع المحرك العصبي Neural Engine الجديد مع 16 نواة إجراء 15.8 تريليون عملية في الثانية؛ ما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي لتجارب تطبيقات الجهات الخارجية، إضافة إلى ميزات مثل Live Text في تطبيق الكاميرا مع نظام iOS 15. كما تتيح التطورات الرئيسية في الجيل الجديد من معالج إشارة الصور تحسينات في ميزة خفض التشويش، ومطابقة أفضل لدرجات الألوان.

شاشة أكثر استجابة

ويتميز iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بالشاشة الأكثر تطورا في iPhone على الإطلاق، وهي شاشة Super Retina XDR مع تكنولوجيا ProMotion التي تدعم معدل تحديث متكيف يتراوح بين 10Hz و120Hz، ويوفر معدلات إطارات سريعة عندما يحتاج إليها المستخدم، مع الحفاظ على عمر البطارية عندما لا يكون المستخدم بحاجة إليها.

وتستفيد الشاشة الذكية الجديدة التي تتوافر بمقاس 6.1 إنش ومقاس 6.7 إنش من لوح OLED أكثر كفاءة، ومحرك الشاشة الجديد في شريحة A15 Bionic، والأداء الأسرع لوحدة معالجة رسومات الغرافيك، ومعالج اللمس المشترك الذي يبقى قيد التشغيل دائمًا، وهي مصممة لتعمل مع نظام iOS 15؛ لتشعر بسرعة أكبر واستجابة أكثر في الإيماءات والرسوم المتحركة والأنشطة، مثل الاستمتاع بالألعاب. إنها الشاشة الأكثر سطوعًا في جهاز iPhone على الإطلاق؛ إذ يرتفع فيها الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج بنسبة 25 في المئة؛ ليصل إلى 1000 شمعة/ المتر المربع؛ ليستمتع المستخدمون بدرجة مذهلة من الدقة والألوان والتباين، سواء كانوا يتصفحون الويب أو يشاهدون فيديوهات بوضوح HDR.

تصميم جديد

تتميز عائلة Pro الجديدة كليًّا بتصميم متميز ذي حواف مسطحة، مصنوع من مواد استثنائية، بما في ذلك هيكل ستانلس ستيل فائق الجودة كالمستخدم في الأدوات الجراحية، مع طلاء خارجي أنيق مقاوم للتآكل والخدوش، و‏سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع. ويتوافر الموديلان بأربعة ألوان مذهلة، بما في ذلك لون أزرق سييرا الجديد كليًّا، مع معالجة السطح بطبقات متعددة من السيراميك والمعادن بدقة النانومتر الواحد؛ لتحصل على طلاء خارجي خلاب ومتين في الوقت ذاته. وتعمل واجهة Ceramic Shield على حماية iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max، وهي طبقة حماية تتفرد بها أجهزة iPhone، وتعد أقوى من زجاج أي هاتف ذكي؛ ما يوفر متانة مذهلة وحماية للجهاز في حال سقوطه. وبما أن المساحة اللازمة لاستيعاب نظام كاميرا TrueDepth قلّت بنسبة 20 في المئة، فقد أفسح ذلك المجال لمساحة عرض أكبر على الشاشة في كلا الموديلين، مع الحفاظ على التكنولوجيا المبتكرة مثل Face ID، طريقة التحقق بالتعرف على الوجه الأكثر أمانًا في هاتف ذكي. ويأتي نظام الكاميرا الخلفية بتصميم جديد مع حافة جميلة من الستانلس ستيل تحيط بكل عدسة، التي تتميز بغطاء من الكريستال الياقوتي. كما أن عائلة Pro صُممت بحيث تكفل الحماية من انسكاب السوائل المعروفة؛ إذ تتمتع بقدرة على مقاومة الماء، وهي رائدة في مجالها ضمن تصنيف IP68.‏5‏‏‏.

في الداخل تجتمع شريحة A15 Bionic إلى جانب المكونات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والبطارية الأكبر، والتحسينات في استهلاك الطاقة بفضل التكامل المُحكم بين الأجهزة والبرامج؛ لتتيح عمر بطارية مذهلاً، يدوم طوال اليوم لموديلَي Pro. ويمتاز iPhone 13 Pro Max بعمر البطارية الأطول في iPhone على الإطلاق. وتدوم بطارية iPhone 13 Pro لمدة ساعة ونصف الساعة إضافية في اليوم مقارنة ببطارية iPhone 12 Pro، بينما تدوم بطارية iPhone 13 Pro Max لمدة تصل إلى ساعتين ونصف الساعة في اليوم أكثر من بطارية iPhone 12 Pro Max.

تجارب 5G

يتحرك العالم بسرعة نحو استخدام شبكات 5G، ويقدم iPhone تجربة 5G متقدمة؛ ليغير طريقة تواصل المستخدمين ومشاركتهم المحتوى والاستمتاع به. ويتميز التصميم المخصص لمكونات جهاز iPhone 13 Pro بمزيد من نطاقات 5G؛ ما يسمح له بالعمل في أماكن أكثر على شبكة 5G للحصول على تغطية أكبر وأداء أعلى.

وبحلول نهاية عام 2021 سيتضاعف دعم شبكة 5G على iPhone حول العالم، مع أكثر من 200 شركة اتصالات حول العالم في 60 بلدًا ومنطقة.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تشغيل فيديوهات عبر الإنترنت بجودة أعلى على المنصات المفضلة لديهم، وتجربة لعب أكثر تنافسية في الألعاب متعددة اللاعبين، وسرعات تنزيل وتحميل أعلى، وغير ذلك الكثير.

ومع نظام iOS 15 ستفتح ميزة SharePlay‏8 على شبكة 5G تجارب مشتركة قوية، مثل مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية بوضوح HDR أثناء التنقل بالتزامن مع الأصدقاء أثناء مكالمات FaceTime. وسيحافظ نمط البيانات الذكية على عمر البطارية بذكاء عن طريق تحويل iPhone تلقائيًّا إلى شبكة LTE عندما لا تكون هناك حاجة إلى سرعات 5G.

نظام iOS 15‏

ويعمل نظام iOS 15 ‏على تحسين تجربة iPhone من خلال توفير طرق جديدة للبقاء على اتصال وميزات قوية، تساعد المستخدمين على التركيز والاستكشاف وإنجاز المزيد باستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز.

وتبدو مكالمات FaceTime أكثر تلقائية بفضل الصوت المكاني ونمط بورتريه الجديد، وتساعد ميزات التركيز الجديدة المستخدمين على الحد من التشتت. كما أُعيد تصميم الإشعارات، وتستخدم ميزة Live Text التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص داخل الصور، والسماح للمستخدمين باتخاذ الإجراء الذي يريدونه حيالها. وتقدم خرائط Apple طرقًا جديدة رائعة للتنقل واستكشاف العالم من خلال تجربة ثلاثية الأبعاد للقيادة داخل المدن جديدة، كما تقدم لهم إرشادات المشي باستخدام الواقع المعزز.

وأُعيد تصميم تطبيق الطقس ليقدم خرائط ملء الشاشة والمزيد من الرسومات البيانية لحالة الطقس. ويضيف تطبيق Wallet الدعم لمفاتيح المنازل، وأدوات جديدة للتحكم في الخصوصية في Siri والبريد، والمزيد من الأماكن داخل النظام لحماية معلومات المستخدم.

iPhone والبيئة

صُمم iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max للحد من أثرهما على البيئة، ويشمل ذلك استخدام عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 في المئة في القطع المغناطيسية، مثل تلك المستخدمة في MagSafe، واستخدام القصدير المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة في لحام لوحات الدوائر الرئيسة، ولأول مرة في لحام وحدة إدارة البطارية. ويستخدم كل من الموديلين الذهب المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة في طلاء لوحة الدوائر الرئيسية والسلك في الكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية. وأُعيد تصميم التغليف لنتخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي؛ الأمر الذي يساهم في توفير 600 طن متري من البلاستيك، ويقرب Apple من تحقيق هدفها في إزالة البلاستيك تمامًا من جميع العبوات بحلول عام 2025.

وأصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها العالمية، وتخطط بحلول عام 2030 لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها، التي تشمل سلسلة توريد التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يُباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 في المئة بدءًا من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.

الأسعار والتوافُر

سيتوافر iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بلون أزرق سييرا وفضي وذهبي ورصاصي داكن بسعة 128GB و256GB و512GB و1TB الجديدة كليًّا.

وسيكون بإمكان العملاء في أستراليا وكندا والصين وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأكثر من 30 بلدًا ومنطقة أخرى طلب iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max مسبقا ابتداء من الساعة 5 صباحا بتوقيت PDT يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر، على أن يبدأ توافُر الأجهزة يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر.

وسيتوفر كلا الموديلَين في تركيا ابتداء من الجمعة 1 أكتوبر، وفي ماليزيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايلاند، وما يقرب من 10 بلاد ومناطق أخرى ابتداء من الجمعة 8 أكتوبر.

ويمكن للعملاء الحصول على iPhone 13 Pro مقابل 4,199 د.إ وiPhone 13 Pro Max مقابل 4,699 د.إ‏، في تطبيق apple.com/store Apple Store وفي متاجر Apple Store.10

كما يتوافر iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max من خلال موزعي Apple المعتمدين وعبر شركات اتصالات محددة.

ويمكن للعملاء في الولايات المتحدة الاستعداد للطلبات المسبقة لجهاز iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max حتى الساعة الـ9 مساء بتوقيت PDT يوم الخميس 16 سبتمبر، من خلال زيارة apple.com/store ‏ أو استخدام تطبيق Apple Store. ويمكنهم اختيار الدفع بأقساط شهرية أو دفع السعر بالكامل، أو الحصول على رصيد استبدال للاستفادة منه في شراء منتجهم الجديد، أو الترقية من خلال برنامج ترقية iPhone.

وسيتوافر iOS 15 يوم الاثنين 20 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.