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أمين العاصمة المقدسة يوجّه بسرعة التدخل لإعادة تأهيل طريق "إشارة كودو"

تفاعلاً مع تقرير لـ"سبق".. وللحفاظ على السلامة العامة

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "انبعاجات وتشوه إسفلتي بإشارة "كودو الشرائع".. ومطالبات بتدخل الجهة ذات العلاقة"، وذلك بعد ساعات من نشره.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رعد الشريف لـ"سبق": "بما يخص طريق عمر قاضي سبق مخاطبة شركة الخدمات المتسببة؛ لمعالجة الموقع بسبب عملها في فترة ماضية أثرت على طبقات التربة نتج عنها هبوط في السفلتة".

وأضاف: "وجّه الأمين، الإدارات التنفيذية بأمانة العاصمة المقدسة بسرعة التدخل؛ لمعالجة الوضع وتحميل الشركة تكاليف الأعمال، والآن جارٍ تنفيذ ذلك".

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها الهبوط والانبعاجات في الطريق المؤدي إلى إشارة "كودو"، وهو ما يجري حالياً معالجته؛ حفاظًا على السلامة العامة.

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أمين العاصمة المقدسة يوجّه بسرعة التدخل لإعادة تأهيل طريق "إشارة كودو"
سبق

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "انبعاجات وتشوه إسفلتي بإشارة "كودو الشرائع".. ومطالبات بتدخل الجهة ذات العلاقة"، وذلك بعد ساعات من نشره.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رعد الشريف لـ"سبق": "بما يخص طريق عمر قاضي سبق مخاطبة شركة الخدمات المتسببة؛ لمعالجة الموقع بسبب عملها في فترة ماضية أثرت على طبقات التربة نتج عنها هبوط في السفلتة".

وأضاف: "وجّه الأمين، الإدارات التنفيذية بأمانة العاصمة المقدسة بسرعة التدخل؛ لمعالجة الوضع وتحميل الشركة تكاليف الأعمال، والآن جارٍ تنفيذ ذلك".

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها الهبوط والانبعاجات في الطريق المؤدي إلى إشارة "كودو"، وهو ما يجري حالياً معالجته؛ حفاظًا على السلامة العامة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:51 PM

أمين العاصمة المقدسة يوجّه بسرعة التدخل لإعادة تأهيل طريق "إشارة كودو"

تفاعلاً مع تقرير لـ"سبق".. وللحفاظ على السلامة العامة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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1,260

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير "سبق" بعنوان "انبعاجات وتشوه إسفلتي بإشارة "كودو الشرائع".. ومطالبات بتدخل الجهة ذات العلاقة"، وذلك بعد ساعات من نشره.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رعد الشريف لـ"سبق": "بما يخص طريق عمر قاضي سبق مخاطبة شركة الخدمات المتسببة؛ لمعالجة الموقع بسبب عملها في فترة ماضية أثرت على طبقات التربة نتج عنها هبوط في السفلتة".

وأضاف: "وجّه الأمين، الإدارات التنفيذية بأمانة العاصمة المقدسة بسرعة التدخل؛ لمعالجة الوضع وتحميل الشركة تكاليف الأعمال، والآن جارٍ تنفيذ ذلك".

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها الهبوط والانبعاجات في الطريق المؤدي إلى إشارة "كودو"، وهو ما يجري حالياً معالجته؛ حفاظًا على السلامة العامة.

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