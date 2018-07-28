النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إعادة غرس 35 شجرة جرفتها السيول في الأفلاج

بجهود من بلدية الأحمر ومكتب البيئة والزراعة

أُعيد غرس 35 شجرة جرفتها السيول مؤخرًا في الأفلاج.

جاء ذلك، بجهود من بلدية الأحمر ومكتب البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة ورابطة الأفلاج الخضراء.

وتنسق رابطة الأفلاج الخضراء، مع مكتب الزراعة وبلديات المحافظة بالعمل على تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المحافظة ومراكزها مؤخرًا.

وذلك للحفاظ على الأشجار والحد من التصحر وتعزير الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار، والعمل على خطة لإعادة غرس ودعم الأشجار المقتلعة في بعض الأودية والشعاب بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إعادة غرس 35 شجرة جرفتها السيول في الأفلاج
سبق

أُعيد غرس 35 شجرة جرفتها السيول مؤخرًا في الأفلاج.

جاء ذلك، بجهود من بلدية الأحمر ومكتب البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة ورابطة الأفلاج الخضراء.

وتنسق رابطة الأفلاج الخضراء، مع مكتب الزراعة وبلديات المحافظة بالعمل على تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المحافظة ومراكزها مؤخرًا.

وذلك للحفاظ على الأشجار والحد من التصحر وتعزير الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار، والعمل على خطة لإعادة غرس ودعم الأشجار المقتلعة في بعض الأودية والشعاب بالمحافظة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:25 PM

شاهد.. إعادة غرس 35 شجرة جرفتها السيول في الأفلاج

بجهود من بلدية الأحمر ومكتب البيئة والزراعة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
4
5,217

أُعيد غرس 35 شجرة جرفتها السيول مؤخرًا في الأفلاج.

جاء ذلك، بجهود من بلدية الأحمر ومكتب البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة ورابطة الأفلاج الخضراء.

وتنسق رابطة الأفلاج الخضراء، مع مكتب الزراعة وبلديات المحافظة بالعمل على تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المحافظة ومراكزها مؤخرًا.

وذلك للحفاظ على الأشجار والحد من التصحر وتعزير الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار، والعمل على خطة لإعادة غرس ودعم الأشجار المقتلعة في بعض الأودية والشعاب بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة