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"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي

طالب مدينة الملك عبدالله للطاقة بالتقدم في إنجاز مبادراتها

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

وطالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة؛ انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

وطالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة؛ انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:09 PM

"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي

طالب مدينة الملك عبدالله للطاقة بالتقدم في إنجاز مبادراتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,973

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

وطالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة؛ انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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