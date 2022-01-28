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في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف.. "الأهلي" ينتصر على التعاون

نجح فريق الأهلي في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث إثر تغلبه على مضيفه فريق التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة محافظًا على مركزه الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ26 في المركز السادس.

افتتح اللاعب عبدالفتاح عسيري أهداف اللقاء في الدقيقة الـ41 برأسية بعد متابعته عرضية عمر السومة، قبل أن يعيد اللاعب إبراهيم الزبيدي اللقاء لنقطة البداية بعد تسجيله هدف التعادل للتعاون بالدقيقة الـ56 من ركلة حرة ثابتة، نفذها بطريقة جميلة، استقرت في شباك محمد العويس.

لم تكد تمر سوى 3 دقائق حتى أضاف جهاد الحسين الهدف الثاني لأصحاب الضيافة من مجهود فردي بعدما انفرد من منتصف الملعب، وراوغ الدفاع قبل أن يواجه المرمى، ويضعها بكل ثقة داخل الخشبات الثلاث.

استشعر بعدها لاعبو الأهلي الحرج، وشنوا هجمات عدة على مرمى التعاون حتى أسفرت سيطرتهم عن هدف تعديل النتيجة بعد أن احتسب الحكم الإنجليزي كلاتنبيرغ ركلة جزاء إثر عرقلة عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء، وتكفل اللاعب دجانيني تفاريس بتنفيذها داخل الشباك في الدقيقة الـ64.

وفي سيناريو مشابه لأحداث الهدف الثاني توغل عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة من حارس المرمى؛ فلم يتوانَ الحكم الإنجليزي في احتسابها ركلة جزاء، انبرى لها عمر السومة، وأودعها الشباك في الدقيقة الـ80.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة قمة الإثارة والتشويق من الفريقين؛ إذ تمكن التعاون مجددًا من تعديل النتيجة عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة الـ86 بعدما استغل خطأ فادحًا من عبدالرحمن غريب في تشتيت الكرة؛ ليسدد قذيفة صاروخية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العويس.

لم تدم فرحة أصحاب الأرض بتعديل النتيجة سوى دقيقة حتى باغتهم القناص دجانيني تفاريس بهدف التقدم الرابع لفريقه إثر استغلاله خطأ في تمركز الدفاع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف.. "الأهلي" ينتصر على التعاون
سبق

نجح فريق الأهلي في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث إثر تغلبه على مضيفه فريق التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة محافظًا على مركزه الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ26 في المركز السادس.

افتتح اللاعب عبدالفتاح عسيري أهداف اللقاء في الدقيقة الـ41 برأسية بعد متابعته عرضية عمر السومة، قبل أن يعيد اللاعب إبراهيم الزبيدي اللقاء لنقطة البداية بعد تسجيله هدف التعادل للتعاون بالدقيقة الـ56 من ركلة حرة ثابتة، نفذها بطريقة جميلة، استقرت في شباك محمد العويس.

لم تكد تمر سوى 3 دقائق حتى أضاف جهاد الحسين الهدف الثاني لأصحاب الضيافة من مجهود فردي بعدما انفرد من منتصف الملعب، وراوغ الدفاع قبل أن يواجه المرمى، ويضعها بكل ثقة داخل الخشبات الثلاث.

استشعر بعدها لاعبو الأهلي الحرج، وشنوا هجمات عدة على مرمى التعاون حتى أسفرت سيطرتهم عن هدف تعديل النتيجة بعد أن احتسب الحكم الإنجليزي كلاتنبيرغ ركلة جزاء إثر عرقلة عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء، وتكفل اللاعب دجانيني تفاريس بتنفيذها داخل الشباك في الدقيقة الـ64.

وفي سيناريو مشابه لأحداث الهدف الثاني توغل عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة من حارس المرمى؛ فلم يتوانَ الحكم الإنجليزي في احتسابها ركلة جزاء، انبرى لها عمر السومة، وأودعها الشباك في الدقيقة الـ80.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة قمة الإثارة والتشويق من الفريقين؛ إذ تمكن التعاون مجددًا من تعديل النتيجة عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة الـ86 بعدما استغل خطأ فادحًا من عبدالرحمن غريب في تشتيت الكرة؛ ليسدد قذيفة صاروخية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العويس.

لم تدم فرحة أصحاب الأرض بتعديل النتيجة سوى دقيقة حتى باغتهم القناص دجانيني تفاريس بهدف التقدم الرابع لفريقه إثر استغلاله خطأ في تمركز الدفاع.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:54 PM

في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف.. "الأهلي" ينتصر على التعاون

A A A
محمود الحمد - الرياض
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3,702

نجح فريق الأهلي في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث إثر تغلبه على مضيفه فريق التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة محافظًا على مركزه الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ26 في المركز السادس.

افتتح اللاعب عبدالفتاح عسيري أهداف اللقاء في الدقيقة الـ41 برأسية بعد متابعته عرضية عمر السومة، قبل أن يعيد اللاعب إبراهيم الزبيدي اللقاء لنقطة البداية بعد تسجيله هدف التعادل للتعاون بالدقيقة الـ56 من ركلة حرة ثابتة، نفذها بطريقة جميلة، استقرت في شباك محمد العويس.

لم تكد تمر سوى 3 دقائق حتى أضاف جهاد الحسين الهدف الثاني لأصحاب الضيافة من مجهود فردي بعدما انفرد من منتصف الملعب، وراوغ الدفاع قبل أن يواجه المرمى، ويضعها بكل ثقة داخل الخشبات الثلاث.

استشعر بعدها لاعبو الأهلي الحرج، وشنوا هجمات عدة على مرمى التعاون حتى أسفرت سيطرتهم عن هدف تعديل النتيجة بعد أن احتسب الحكم الإنجليزي كلاتنبيرغ ركلة جزاء إثر عرقلة عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء، وتكفل اللاعب دجانيني تفاريس بتنفيذها داخل الشباك في الدقيقة الـ64.

وفي سيناريو مشابه لأحداث الهدف الثاني توغل عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة من حارس المرمى؛ فلم يتوانَ الحكم الإنجليزي في احتسابها ركلة جزاء، انبرى لها عمر السومة، وأودعها الشباك في الدقيقة الـ80.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة قمة الإثارة والتشويق من الفريقين؛ إذ تمكن التعاون مجددًا من تعديل النتيجة عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة الـ86 بعدما استغل خطأ فادحًا من عبدالرحمن غريب في تشتيت الكرة؛ ليسدد قذيفة صاروخية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العويس.

لم تدم فرحة أصحاب الأرض بتعديل النتيجة سوى دقيقة حتى باغتهم القناص دجانيني تفاريس بهدف التقدم الرابع لفريقه إثر استغلاله خطأ في تمركز الدفاع.

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