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أمريكا تزعم عمالة "هواوي" للصين وتبعث بمخاوفها للخليج.. نفي والقصة 5G

قالت إنها حذرت حلفاءها في "السعودية والإمارات".. والبحرين ترد باستيفاء المعايير

أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع حلفاء الخليج بشأن المخاطر الأمنية المحتملة في استخدام تقنيات شركة هواوي الخاصة بالبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.

ووفقاً لـ"رويترز": فإن واشنطن قد حذرت حلفاءها من دول الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين، من استخدام معدات شركة هواوي بقولها بأن "بكين" قد تكون مخترقة لتقنيات شركة هواوي، ومهددة في الوقت ذاته بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول التي تستخدم معداتها وتقنيات الشركة الصينية.

وأكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الفضاء الإلكتروني وسياسة الاتصالات والمعلومات الدولية "روبرت ستراير"، أمس الخميس، بقولها: "بأننا لقد شاركنا رسالة بشأن أهمية تأمين تقنية الجيل الخامس وتطبيق مبادئ الأمن القائمة على المخاطر".

ومن جانبها نفت شركة هواوي هذه المزاعم، التي بدأت الولايات المتحدة بإثارتها الأسبوع الماضي وبشكل كبير خلال زيارة رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية "أجيت باي" للسعودية والإمارات والبحرين؛ حيث إن جميع تلك الدول تستخدم تقنيات ومعدات شركة هواوي.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز": إن الإمارات تعتقد أنها قادرة على إدارة المخاطر، في حين أن وزير الاتصالات البحريني "كمال بن أحمد محمد" قد أكد أن هواوي استوفت معايير الدولة الخليجية، وليس لديها أي مخاوف، ولم يعلق أي من المسؤولين في السعودية والإمارات على التوتر القائم بين شركة هواوي والولايات المتحدة.

يُذكر أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي "رين تشينغ"، قد أكد في تصريحات نقلتها مجلة إيكونوميست الشهيرة مؤخراً، أن "هواوي" على استعداد لبيع جميع براءات الاختراع والتقنيات والتراخيص والمخططات، بالإضافة إلى الرموز الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G، لأي مستثمر أجنبي من خارج آسيا، وتحديداً من أمريكا.

وأضاف: "المستثمر سيحقّ له تعديل العناصر الرئيسة، وله أحقية منح أو منع الوصول عمن يشاء؛ وذلك لكونه سيصبح مالكاً بشكل رسمي لحقيبة ضخمة من براءات الاختراع المتطورة والخاصة بشبكات 5G".

ويأتي ذلك في ظل الخطوات التي تقوم بها الشركة لتهدئة أمريكا المحتقنة بشأن سيطرة "هواوي" على شبكات 5G، وأنها ستكون عميل تجسس للحكومة الصينية، وهذا ما نفته الشركة قطعياً مراراً وتكراراً.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أمريكا تزعم عمالة "هواوي" للصين وتبعث بمخاوفها للخليج.. نفي والقصة 5G
سبق

أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع حلفاء الخليج بشأن المخاطر الأمنية المحتملة في استخدام تقنيات شركة هواوي الخاصة بالبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.

ووفقاً لـ"رويترز": فإن واشنطن قد حذرت حلفاءها من دول الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين، من استخدام معدات شركة هواوي بقولها بأن "بكين" قد تكون مخترقة لتقنيات شركة هواوي، ومهددة في الوقت ذاته بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول التي تستخدم معداتها وتقنيات الشركة الصينية.

وأكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الفضاء الإلكتروني وسياسة الاتصالات والمعلومات الدولية "روبرت ستراير"، أمس الخميس، بقولها: "بأننا لقد شاركنا رسالة بشأن أهمية تأمين تقنية الجيل الخامس وتطبيق مبادئ الأمن القائمة على المخاطر".

ومن جانبها نفت شركة هواوي هذه المزاعم، التي بدأت الولايات المتحدة بإثارتها الأسبوع الماضي وبشكل كبير خلال زيارة رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية "أجيت باي" للسعودية والإمارات والبحرين؛ حيث إن جميع تلك الدول تستخدم تقنيات ومعدات شركة هواوي.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز": إن الإمارات تعتقد أنها قادرة على إدارة المخاطر، في حين أن وزير الاتصالات البحريني "كمال بن أحمد محمد" قد أكد أن هواوي استوفت معايير الدولة الخليجية، وليس لديها أي مخاوف، ولم يعلق أي من المسؤولين في السعودية والإمارات على التوتر القائم بين شركة هواوي والولايات المتحدة.

يُذكر أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي "رين تشينغ"، قد أكد في تصريحات نقلتها مجلة إيكونوميست الشهيرة مؤخراً، أن "هواوي" على استعداد لبيع جميع براءات الاختراع والتقنيات والتراخيص والمخططات، بالإضافة إلى الرموز الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G، لأي مستثمر أجنبي من خارج آسيا، وتحديداً من أمريكا.

وأضاف: "المستثمر سيحقّ له تعديل العناصر الرئيسة، وله أحقية منح أو منع الوصول عمن يشاء؛ وذلك لكونه سيصبح مالكاً بشكل رسمي لحقيبة ضخمة من براءات الاختراع المتطورة والخاصة بشبكات 5G".

ويأتي ذلك في ظل الخطوات التي تقوم بها الشركة لتهدئة أمريكا المحتقنة بشأن سيطرة "هواوي" على شبكات 5G، وأنها ستكون عميل تجسس للحكومة الصينية، وهذا ما نفته الشركة قطعياً مراراً وتكراراً.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
08:20 PM

أمريكا تزعم عمالة "هواوي" للصين وتبعث بمخاوفها للخليج.. نفي والقصة 5G

قالت إنها حذرت حلفاءها في "السعودية والإمارات".. والبحرين ترد باستيفاء المعايير

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عبدالسلام العنزي - الرياض
15
12,630

أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع حلفاء الخليج بشأن المخاطر الأمنية المحتملة في استخدام تقنيات شركة هواوي الخاصة بالبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.

ووفقاً لـ"رويترز": فإن واشنطن قد حذرت حلفاءها من دول الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين، من استخدام معدات شركة هواوي بقولها بأن "بكين" قد تكون مخترقة لتقنيات شركة هواوي، ومهددة في الوقت ذاته بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول التي تستخدم معداتها وتقنيات الشركة الصينية.

وأكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الفضاء الإلكتروني وسياسة الاتصالات والمعلومات الدولية "روبرت ستراير"، أمس الخميس، بقولها: "بأننا لقد شاركنا رسالة بشأن أهمية تأمين تقنية الجيل الخامس وتطبيق مبادئ الأمن القائمة على المخاطر".

ومن جانبها نفت شركة هواوي هذه المزاعم، التي بدأت الولايات المتحدة بإثارتها الأسبوع الماضي وبشكل كبير خلال زيارة رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية "أجيت باي" للسعودية والإمارات والبحرين؛ حيث إن جميع تلك الدول تستخدم تقنيات ومعدات شركة هواوي.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز": إن الإمارات تعتقد أنها قادرة على إدارة المخاطر، في حين أن وزير الاتصالات البحريني "كمال بن أحمد محمد" قد أكد أن هواوي استوفت معايير الدولة الخليجية، وليس لديها أي مخاوف، ولم يعلق أي من المسؤولين في السعودية والإمارات على التوتر القائم بين شركة هواوي والولايات المتحدة.

يُذكر أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي "رين تشينغ"، قد أكد في تصريحات نقلتها مجلة إيكونوميست الشهيرة مؤخراً، أن "هواوي" على استعداد لبيع جميع براءات الاختراع والتقنيات والتراخيص والمخططات، بالإضافة إلى الرموز الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G، لأي مستثمر أجنبي من خارج آسيا، وتحديداً من أمريكا.

وأضاف: "المستثمر سيحقّ له تعديل العناصر الرئيسة، وله أحقية منح أو منع الوصول عمن يشاء؛ وذلك لكونه سيصبح مالكاً بشكل رسمي لحقيبة ضخمة من براءات الاختراع المتطورة والخاصة بشبكات 5G".

ويأتي ذلك في ظل الخطوات التي تقوم بها الشركة لتهدئة أمريكا المحتقنة بشأن سيطرة "هواوي" على شبكات 5G، وأنها ستكون عميل تجسس للحكومة الصينية، وهذا ما نفته الشركة قطعياً مراراً وتكراراً.

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