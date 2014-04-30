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"تعليم القصيم" تنعي "الطفلة المدهوسة" وتوجه بتقرير مفصل عن الحادث

بيان لها نقلت فيه تعازي الوزير والمسؤولين وحثت على اتخاذ الإجراءات النظامية

نعت إدارة تعليم القصيم وفاة الطالبة روان الرشيد بعد تعرضها لحادث دهس، صباح اليوم، وهي القصة التي نشرت تفاصيلها "سبق"؛ حيث وجه المدير العام برفع تقرير مفصل من قبل شركة "تطوير" للنقل المدرسي المسؤولة عن قطاع خدمات النقل لاتخاذ التدابير الرسمية.

وقالت "تعليم القصيم" في بيان: "تنعي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم وفاة الطالبة روان بنت عبدالله الرشيد "الصف الأول" بالابتدائية 84 بمدينة بريدة، والتي تعرضت صباح اليوم الأحد الموافق 13-8-1439هـ لحادثة دهس أمام منزلها أدت لوفاتها".

وأضاف: "ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيعة لوالديها، والعزاء موصول لأسرة الطالبة وذويها، وكل منسوبات المدرسة الرابعة والثمانين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "باسم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وكل قيادات الوزارة، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله الركيان، التعازي والمواساة لوالد الطالبة روان، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شفيعة لوالديها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

واختتم: "وجه المدير العام، الشؤون المدرسية متمثلة بإدارة خدمات الطلاب برفع تقرير مفصل من قبل شركة "حافل" المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة "تطوير" للنقل المدرسي، والمسؤولة عن قطاع خدمات النقل؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية، وفقاً لنتائج التقرير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم القصيم" تنعي "الطفلة المدهوسة" وتوجه بتقرير مفصل عن الحادث
سبق

نعت إدارة تعليم القصيم وفاة الطالبة روان الرشيد بعد تعرضها لحادث دهس، صباح اليوم، وهي القصة التي نشرت تفاصيلها "سبق"؛ حيث وجه المدير العام برفع تقرير مفصل من قبل شركة "تطوير" للنقل المدرسي المسؤولة عن قطاع خدمات النقل لاتخاذ التدابير الرسمية.

وقالت "تعليم القصيم" في بيان: "تنعي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم وفاة الطالبة روان بنت عبدالله الرشيد "الصف الأول" بالابتدائية 84 بمدينة بريدة، والتي تعرضت صباح اليوم الأحد الموافق 13-8-1439هـ لحادثة دهس أمام منزلها أدت لوفاتها".

وأضاف: "ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيعة لوالديها، والعزاء موصول لأسرة الطالبة وذويها، وكل منسوبات المدرسة الرابعة والثمانين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "باسم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وكل قيادات الوزارة، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله الركيان، التعازي والمواساة لوالد الطالبة روان، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شفيعة لوالديها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

واختتم: "وجه المدير العام، الشؤون المدرسية متمثلة بإدارة خدمات الطلاب برفع تقرير مفصل من قبل شركة "حافل" المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة "تطوير" للنقل المدرسي، والمسؤولة عن قطاع خدمات النقل؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية، وفقاً لنتائج التقرير".

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
11:01 AM

"تعليم القصيم" تنعي "الطفلة المدهوسة" وتوجه بتقرير مفصل عن الحادث

بيان لها نقلت فيه تعازي الوزير والمسؤولين وحثت على اتخاذ الإجراءات النظامية

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بدر العتيبي - القصيم
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20,055

نعت إدارة تعليم القصيم وفاة الطالبة روان الرشيد بعد تعرضها لحادث دهس، صباح اليوم، وهي القصة التي نشرت تفاصيلها "سبق"؛ حيث وجه المدير العام برفع تقرير مفصل من قبل شركة "تطوير" للنقل المدرسي المسؤولة عن قطاع خدمات النقل لاتخاذ التدابير الرسمية.

وقالت "تعليم القصيم" في بيان: "تنعي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم وفاة الطالبة روان بنت عبدالله الرشيد "الصف الأول" بالابتدائية 84 بمدينة بريدة، والتي تعرضت صباح اليوم الأحد الموافق 13-8-1439هـ لحادثة دهس أمام منزلها أدت لوفاتها".

وأضاف: "ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيعة لوالديها، والعزاء موصول لأسرة الطالبة وذويها، وكل منسوبات المدرسة الرابعة والثمانين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع: "باسم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وكل قيادات الوزارة، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله الركيان، التعازي والمواساة لوالد الطالبة روان، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شفيعة لوالديها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

واختتم: "وجه المدير العام، الشؤون المدرسية متمثلة بإدارة خدمات الطلاب برفع تقرير مفصل من قبل شركة "حافل" المتعهد الرسمي المعتمد من قبل شركة "تطوير" للنقل المدرسي، والمسؤولة عن قطاع خدمات النقل؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية، وفقاً لنتائج التقرير".

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