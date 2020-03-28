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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

مدير "صحة حائل" ينفي وجود 19 حالة من المصابين بـ "كورونا" في المنطقة

أكّد عبر حسابه في "تويتر" أن المنطقة لم تسجل أيّ حالة إيجابية بالفيروس

نفى مدير صحة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري؛ عبر حسابه بـ "تويتر"، اليوم، صحة ما نشرته إحد الصحف الورقية في عدد اليوم 4 شعبان 1441هـ، عن إصابة 19 شخصاً، بفيروس كورونا في المنطقة حتى أمس، خلال حديث المتحدث الرسمي بـ "صحة حائل" عارف الشمري؛ للصحيفة.

وقال مدير "صحة حائل": هذا الخبر غير صحيح أبداً.. وهناك خطأ في المحتوى والصياغة.. ولله الحمد حتى اليوم لم تسجل أيّ حالة إيجابية في منطقة #حائل لفيروس #كورونا الجديد #COVID19، وأرفق رابط خبر الجريدة.

وكان المتحدث باسم "صحة حائل" قد ذكر أن "صحة حائل" كانت سبّاقة في الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت في 28 يناير 2020، بفحص متسابقي درّاجات هوائية كانت المنطقة تستضيف فعاليتها القادمة من مدريد الإسبانية وهي بداية انتشار الفيروس في دولة الصين.

وأضاف: "صحة حائل" عملت على التوعية المستمرة، بعد ظهور أولى حالة في السعودية، ذلك بافتتاحها عيادة الإفصاح والفحص الاختياري لمَن كان يشعر بأعراض تشابه أعراض فيروس "كورونا" أو لمَن كان قادماً من خارج المملكة، وخاصة من الدول التي كان فيها هذا الوباء.

وأردف: "صحة حائل" عقدت أكثر من 18 اجتماعاً برئاسة مدير "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري؛ لفريق القيادة والتحكم، لمعرفة آخر المستجدات والتطورات لهذا الوباء داخل المملكة وخارجها؛ للعمل على دراسته للحد من انتشاره ووصوله للمنطقة.

وأوضح أن هناك تعاوناً مع إمارة حائل وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة وتواصل دائم بما يخص التوعية والاحترازات الصحية ورسالة هدفها الحماية من الفيروس، منوّها بأن مركز القيادة والتحكم أُنشئ منذ عام 2012 لمتابعة عدد الأسرّة في المستشفيات وعدد وحدات الدم وكذلك مؤشرات الأداء والجودة لأعمال "صحة حائل"، وقال: إنه تم نقل المركز وتحديثه لمستشفى الملك سلمان التخصصي فور انتشار هذا الوباء؛ لمتابعة الحالات على مستوى المملكة والعالم وللحد من انتشاره.

وأشار المتحدث باسم "صحة حائل"، إلى أن إجمالي عدد زوّار عيادة الإفصاح في العربة المتنقلة في مستشفى الملك سلمان بلغ ٤٢٠٣ مراجعين خلال الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية، قدّمت خدماتها الإرشادية وتقييم المخاطر حول مرض كورونا المستجد، إذ استقبلت القادمين من السفر إلى مدينة حائل خلال الأسبوعين الماضيين البالغ عددهم ٢٤٣ مراجعاً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "صحة حائل" ينفي وجود 19 حالة من المصابين بـ "كورونا" في المنطقة
سبق

نفى مدير صحة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري؛ عبر حسابه بـ "تويتر"، اليوم، صحة ما نشرته إحد الصحف الورقية في عدد اليوم 4 شعبان 1441هـ، عن إصابة 19 شخصاً، بفيروس كورونا في المنطقة حتى أمس، خلال حديث المتحدث الرسمي بـ "صحة حائل" عارف الشمري؛ للصحيفة.

وقال مدير "صحة حائل": هذا الخبر غير صحيح أبداً.. وهناك خطأ في المحتوى والصياغة.. ولله الحمد حتى اليوم لم تسجل أيّ حالة إيجابية في منطقة #حائل لفيروس #كورونا الجديد #COVID19، وأرفق رابط خبر الجريدة.

وكان المتحدث باسم "صحة حائل" قد ذكر أن "صحة حائل" كانت سبّاقة في الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت في 28 يناير 2020، بفحص متسابقي درّاجات هوائية كانت المنطقة تستضيف فعاليتها القادمة من مدريد الإسبانية وهي بداية انتشار الفيروس في دولة الصين.

وأضاف: "صحة حائل" عملت على التوعية المستمرة، بعد ظهور أولى حالة في السعودية، ذلك بافتتاحها عيادة الإفصاح والفحص الاختياري لمَن كان يشعر بأعراض تشابه أعراض فيروس "كورونا" أو لمَن كان قادماً من خارج المملكة، وخاصة من الدول التي كان فيها هذا الوباء.

وأردف: "صحة حائل" عقدت أكثر من 18 اجتماعاً برئاسة مدير "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري؛ لفريق القيادة والتحكم، لمعرفة آخر المستجدات والتطورات لهذا الوباء داخل المملكة وخارجها؛ للعمل على دراسته للحد من انتشاره ووصوله للمنطقة.

وأوضح أن هناك تعاوناً مع إمارة حائل وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة وتواصل دائم بما يخص التوعية والاحترازات الصحية ورسالة هدفها الحماية من الفيروس، منوّها بأن مركز القيادة والتحكم أُنشئ منذ عام 2012 لمتابعة عدد الأسرّة في المستشفيات وعدد وحدات الدم وكذلك مؤشرات الأداء والجودة لأعمال "صحة حائل"، وقال: إنه تم نقل المركز وتحديثه لمستشفى الملك سلمان التخصصي فور انتشار هذا الوباء؛ لمتابعة الحالات على مستوى المملكة والعالم وللحد من انتشاره.

وأشار المتحدث باسم "صحة حائل"، إلى أن إجمالي عدد زوّار عيادة الإفصاح في العربة المتنقلة في مستشفى الملك سلمان بلغ ٤٢٠٣ مراجعين خلال الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية، قدّمت خدماتها الإرشادية وتقييم المخاطر حول مرض كورونا المستجد، إذ استقبلت القادمين من السفر إلى مدينة حائل خلال الأسبوعين الماضيين البالغ عددهم ٢٤٣ مراجعاً.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
12:51 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:43 PM

مدير "صحة حائل" ينفي وجود 19 حالة من المصابين بـ "كورونا" في المنطقة

أكّد عبر حسابه في "تويتر" أن المنطقة لم تسجل أيّ حالة إيجابية بالفيروس

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خالد السليمي - حائل
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نفى مدير صحة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري؛ عبر حسابه بـ "تويتر"، اليوم، صحة ما نشرته إحد الصحف الورقية في عدد اليوم 4 شعبان 1441هـ، عن إصابة 19 شخصاً، بفيروس كورونا في المنطقة حتى أمس، خلال حديث المتحدث الرسمي بـ "صحة حائل" عارف الشمري؛ للصحيفة.

وقال مدير "صحة حائل": هذا الخبر غير صحيح أبداً.. وهناك خطأ في المحتوى والصياغة.. ولله الحمد حتى اليوم لم تسجل أيّ حالة إيجابية في منطقة #حائل لفيروس #كورونا الجديد #COVID19، وأرفق رابط خبر الجريدة.

وكان المتحدث باسم "صحة حائل" قد ذكر أن "صحة حائل" كانت سبّاقة في الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت في 28 يناير 2020، بفحص متسابقي درّاجات هوائية كانت المنطقة تستضيف فعاليتها القادمة من مدريد الإسبانية وهي بداية انتشار الفيروس في دولة الصين.

وأضاف: "صحة حائل" عملت على التوعية المستمرة، بعد ظهور أولى حالة في السعودية، ذلك بافتتاحها عيادة الإفصاح والفحص الاختياري لمَن كان يشعر بأعراض تشابه أعراض فيروس "كورونا" أو لمَن كان قادماً من خارج المملكة، وخاصة من الدول التي كان فيها هذا الوباء.

وأردف: "صحة حائل" عقدت أكثر من 18 اجتماعاً برئاسة مدير "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري؛ لفريق القيادة والتحكم، لمعرفة آخر المستجدات والتطورات لهذا الوباء داخل المملكة وخارجها؛ للعمل على دراسته للحد من انتشاره ووصوله للمنطقة.

وأوضح أن هناك تعاوناً مع إمارة حائل وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة وتواصل دائم بما يخص التوعية والاحترازات الصحية ورسالة هدفها الحماية من الفيروس، منوّها بأن مركز القيادة والتحكم أُنشئ منذ عام 2012 لمتابعة عدد الأسرّة في المستشفيات وعدد وحدات الدم وكذلك مؤشرات الأداء والجودة لأعمال "صحة حائل"، وقال: إنه تم نقل المركز وتحديثه لمستشفى الملك سلمان التخصصي فور انتشار هذا الوباء؛ لمتابعة الحالات على مستوى المملكة والعالم وللحد من انتشاره.

وأشار المتحدث باسم "صحة حائل"، إلى أن إجمالي عدد زوّار عيادة الإفصاح في العربة المتنقلة في مستشفى الملك سلمان بلغ ٤٢٠٣ مراجعين خلال الأسبوعين الماضيين، لافتاً إلى أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية، قدّمت خدماتها الإرشادية وتقييم المخاطر حول مرض كورونا المستجد، إذ استقبلت القادمين من السفر إلى مدينة حائل خلال الأسبوعين الماضيين البالغ عددهم ٢٤٣ مراجعاً.

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