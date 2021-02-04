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"السعودي الفرنسي" يدمج فرعي السبعين بجدة مع ثلاثة فروع أخرى

لتحسين تجربة العميل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية

أعلن البنك السعودي الفرنسي اندماج فروع البنك في مدينة جدة شارع السبعين مع فرع حي الصفا وفرع حي البلد مع فرع حي الكندرة.

ويأتي هذا القرار من البنك سعيًا منه لتحسين تجربة العميل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

وأكد البنك أن جميع عمليات العملاء في الفروع لن تتأثر بهذا الاندماج ابتداءً من تاريخ 4 فبراير 2021م، الموافق 22 جمادى الثاني 1442هـ.

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"السعودي الفرنسي" يدمج فرعي السبعين بجدة مع ثلاثة فروع أخرى
سبق

أعلن البنك السعودي الفرنسي اندماج فروع البنك في مدينة جدة شارع السبعين مع فرع حي الصفا وفرع حي البلد مع فرع حي الكندرة.

ويأتي هذا القرار من البنك سعيًا منه لتحسين تجربة العميل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

وأكد البنك أن جميع عمليات العملاء في الفروع لن تتأثر بهذا الاندماج ابتداءً من تاريخ 4 فبراير 2021م، الموافق 22 جمادى الثاني 1442هـ.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
07:19 PM

"السعودي الفرنسي" يدمج فرعي السبعين بجدة مع ثلاثة فروع أخرى

لتحسين تجربة العميل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك السعودي الفرنسي اندماج فروع البنك في مدينة جدة شارع السبعين مع فرع حي الصفا وفرع حي البلد مع فرع حي الكندرة.

ويأتي هذا القرار من البنك سعيًا منه لتحسين تجربة العميل وتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

وأكد البنك أن جميع عمليات العملاء في الفروع لن تتأثر بهذا الاندماج ابتداءً من تاريخ 4 فبراير 2021م، الموافق 22 جمادى الثاني 1442هـ.

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